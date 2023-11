Die Geheimnisse des Kosmos: Enthüllung unheimlicher himmlischer Phänomene

Die Weite des Kosmos überrascht uns immer wieder mit ihren rätselhaften Wundern. Während Halloween näher rückt, ist die NASA auf einige wirklich eindringliche Himmelssichtungen gestoßen, die Ihnen Gänsehaut bereiten werden.

Jupiters gruseliges „Gesicht“

Während ihres 54. nahen Vorbeiflugs am Jupiter hat die Juno-Mission der NASA ein erstaunliches Bild der nördlichen Regionen des Gasriesen aufgenommen. In einem auffälligen Fall von Pareidolie bildeten die wirbelnden Wolken und Stürme etwas, das wie ein Gesicht aus der turbulenten Atmosphäre aussah. Das vom Bürgerwissenschaftler Vladimir Tarasov anhand der Rohdaten von JunoCam verarbeitete Bild zeigt das unheimliche Phänomen erkennbarer Muster, die aus dem Chaos entstehen.

Eine Skeletthand in den Sternen

Tief im Kosmos wurde nach dem Kollaps eines Sterns ein geisterhafter Nebel in Form einer Skeletthand entdeckt. Dieses Himmelsspektakel, bekannt als MSH 15-52, entstand vor 1,500 Jahren, als ein massereicher Stern seinen Kernbrennstoff erschöpfte und kollabierte. Die Überreste des Sterns bildeten einen Neutronenstern namens PSR B1509-58, der starke Winde und Strahlen energiereicher Materie aussendet. Das Chandra-Röntgenobservatorium der NASA entdeckte den Pulsar in der Basis der Handfläche des Nebels. Die Beobachtungen des Observatoriums enthüllten die komplizierten Details dieses faszinierenden astronomischen Meisterwerks.

Erforschung des Magnetfeldes

In einem kürzlichen Durchbruch startete der Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) der NASA eine 17-tägige Beobachtungskampagne und lieferte beispiellose Einblicke in das Magnetfeld des Nebels. Die IXPE-Daten ermöglichten es Wissenschaftlern, das Magnetfeld innerhalb des Nebels zu kartieren und aufzudecken, wie sich geladene Teilchen entlang seiner Linien bewegen. So wie die Knochen einer menschlichen Hand ihre Form bestimmen, formt das Magnetfeld den Nebel. Durch turbulente Regionen innerhalb dieses Magnetfelds werden Partikel im Nebel beschleunigt und bieten einen Einblick in die komplexe Dynamik dieses ätherischen Phänomens.

FAQ

F: Was ist Pareidolie?

A: Pareidolie ist ein psychologisches Phänomen, bei dem der menschliche Geist vertraute Muster wie Gesichter oder Objekte in zufälligen oder mehrdeutigen Reizen wahrnimmt.

F: Was ist ein Neutronenstern?

A: Ein Neutronenstern ist der unglaublich dichte Kern, der nach dem Kollaps eines massereichen Sterns zurückbleibt. Es besteht hauptsächlich aus dicht gepackten Neutronen und besitzt extrem starke Magnetfelder.

F: Was ist Röntgenpolarimetrie?

A: Röntgenpolarimetrie ist eine Technik zur Messung der Polarisation von Röntgenstrahlung. Es liefert wertvolle Informationen über die Richtung und Eigenschaften von Röntgenwellen im Weltraum.

Quellen: NASA (https://www.nasa.gov/)