NASA-Mission landet in den USA mit makellosen Asteroidenproben

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx ist erfolgreich in den USA gelandet und hat 2020 „unberührte“ Proben von der Oberfläche des Bennu-Asteroiden gesammelt. Die 2016 gestartete Raumsonde war Teil der ersten Mission der NASA, Proben von einem Asteroiden zu sammeln.

Es wird angenommen, dass die Proben, die von der NASA als „unberührtes Material von Bennu“ beschrieben werden, Wissenschaftlern einen einzigartigen Einblick in die frühe Entstehung des Sonnensystems vor etwa 4.5 Milliarden Jahren bieten. Bennu wurde 1999 von der NASA entdeckt und entstand schätzungsweise in den ersten 10 Millionen Jahren nach der Entstehung des Sonnensystems. Es hat einen Durchmesser von rund 490 m und wiegt 85.5 Millionen Tonnen.

Die Raumsonde OSIRIS-REx landete im Oktober 2020 kurzzeitig auf Bennus Oberfläche, um die Probe zu sammeln, bevor sie den Asteroiden abschleuderte. Die Proben wurden während der Rückreise der Raumsonde zur Erde sorgfältig gelagert und geschützt.

Bennu, der alle sechs Jahre in der Nähe der Erde vorbeifliegt, hatte in den Jahren 1999, 2005 und 2011 drei enge Begegnungen mit unserem Planeten. Im Jahr 2021 warnten Wissenschaftler des OSIRIS-REx-Teams, dass die Möglichkeit besteht, dass Bennu in die Erdumlaufbahn driftet und kollidiert mit unserem Planeten bis September 2182. Die Sammlung von Proben von Bennu im Rahmen dieser Mission wird zur weiteren Erforschung und zum Verständnis seiner Zusammensetzung und möglichen Auswirkungen auf die Erde beitragen.

Die Ankunft der Raumsonde OSIRIS-REx mit den Proben ist ein bedeutender Erfolg für die NASA und liefert Wissenschaftlern unschätzbares Material für Studien. Diese Proben sind der Schlüssel zur Entschlüsselung der Geheimnisse der frühen Geschichte unseres Sonnensystems und geben Aufschluss über die Entstehung der Sonne und der Planeten.

