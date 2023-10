Der einzigartige Anblick der ringförmigen Sonnenfinsternis: Was die DSCVR-Mission der NASA sah

Finsternis-Enthusiasten in den Vereinigten Staaten wurden letztes Wochenende mit einem seltenen Anblick beschenkt, als ein himmlisches Ereignis namens ringförmige Sonnenfinsternis stattfand. Im Gegensatz zu den bekannteren totalen Sonnenfinsternissen, die die Welt in Dunkelheit stürzen, erzeugt die ringförmige Sonnenfinsternis einen atemberaubenden „Feuerring“-Effekt, da der Mond genau an der Sonne ausgerichtet ist, diese jedoch nicht vollständig bedeckt.

Während einer totalen Sonnenfinsternis ist der Abstand des Mondes von der Erde genau richtig, sodass bis auf die Korona und die Protuberanzen die Illusion einer völligen Verdunkelung entsteht. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis befindet sich der Mond jedoch in seiner größten Entfernung von der Erde, die als „Apogäum“ bezeichnet wird. Dadurch werden Beobachter Zeuge eines prächtigen Sonnenrings, der den Mond umgibt und ihm das Aussehen eines rötlich-orangefarbenen Feuerrings verleiht.

Während Beobachter der Sonnenfinsternis dieses Phänomen vom Boden aus bestaunten, konnte die NASA-Mission Deep Space Climate Observatory (DSCVR) eine andere Sicht aus dem Weltraum einfangen. DSCVR, das sich am Lagrange-Punkt 1, einem stabilen Orbitalpunkt, befindet, nutzte seine Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC), um den Schatten der Sonnenfinsternis zu dokumentieren, während sie über die Vereinigten Staaten fegte.

Das Epizentrum des Schattens, wo der Ring aus Sonnenlicht am deutlichsten hervortrat, reichte von Oregon im pazifischen Nordwesten bis nach Texas im Süden. Diejenigen außerhalb dieses zentralen Pfades erlebten nur eine teilweise Sonnenfinsternis. Die Dauer und Intensität der Sonnenfinsternis variierte je nach Standort der Beobachter.

Die himmlische Aufregung endet nicht mit dieser ringförmigen Sonnenfinsternis. Später in diesem Jahr, am 28. Oktober, wird in Teilen Europas, Asiens, Afrikas und Australiens eine Mondfinsternis zu sehen sein. Die nächste große Sonnenfinsternis findet am 8. April 2024 statt und verläuft von Mexiko über die Vereinigten Staaten bis in den Nordosten Kanadas.

Während die DSCVR-Mission der NASA weiterhin atemberaubende Bilder aus dem Weltraum aufnimmt, bieten diese bevorstehenden Sonnenfinsternisse eine weitere Gelegenheit für Wissenschaftler und Beobachter, die atemberaubende Schönheit dieser Himmelskonstellationen zu erleben.

Quellen:

– „Darkened by the Moon's Shadow: Annular Eclipses“ von der NASA

– „Sonnenfinsternisse in 2023 und 2024“ von der NASA