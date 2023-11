EMIT erkennt Methanemissionen aus dem Weltraum: überraschende Ergebnisse und weitreichende Auswirkungen

By

Das im Juli 2022 an Bord der Internationalen Raumstation gestartete bildgebende Spektrometer EMIT wurde für die Kartierung von Oberflächenmineralien in Trockengebieten entwickelt, hat aber seitdem bewiesen, dass es über zusätzliche Fähigkeiten verfügt. Bei der Untersuchung der Trockengebiete der Welt konnte EMIT auch punktuelle Emissionen von Treibhausgasen, insbesondere Methan, nachweisen. Das Instrument hat die Erwartungen weit übertroffen und seit August 750 über 2022 Methanemissionsquellen identifiziert.

Diese neue, in Science Advances veröffentlichte Forschungsarbeit unterstreicht die überraschende Fähigkeit von EMIT, sowohl große als auch kleine Methanemissionsquellen zu erkennen. Mittlerweile können sogar Emissionen von nur wenigen Hundert Pfund pro Stunde erkannt werden, was die Identifizierung weiterer „Superemittenten“ ermöglicht, die einen unverhältnismäßig großen Anteil an den Gesamtemissionen haben. Die Studie ergab außerdem, dass EMIT zwischen 60 % und 85 % der Methanfahnen beobachten kann, die typischerweise bei Lufteinsätzen zu sehen sind.

Was EMIT besonders wertvoll macht, ist seine breite Abdeckung. Von seinem Aussichtspunkt 250 Meilen über der Erde ist EMIT in der Lage, Daten über einen großen Teil der Trockengebiete des Planeten zu sammeln, der sich über 51.6 Grad nördlicher und südlicher Breite erstreckt. Dazu gehören Gebiete, die oft als zu abgelegen, riskant oder kostspielig für Luftangriffe gelten. EMIT erfasst hochauflösende Bilder, sogenannte „Szenen“, von 50 mal 50 Meilen großen Gebieten und bietet Forschern einen umfassenden Überblick über die Methanemissionen in diesen Regionen.

Die von EMIT gesammelten Informationen haben erhebliche Auswirkungen auf die Bekämpfung des Klimawandels. Methan, ein starkes Treibhausgas, speichert über einen Zeitraum von 80 Jahren bis zu 10-mal effektiver Wärme als Kohlendioxid. Durch die Identifizierung spezifischer Methanemissionsquellen wie Deponien, landwirtschaftliche Standorte sowie Öl- und Gasanlagen können Maßnahmen zur Reduzierung dieser Emissionen und zur Begrenzung ihrer Auswirkungen auf das Klima ergriffen werden.

Um die Identifizierung von Methanquellen zu unterstützen, erstellt das EMIT-Wissenschaftsteam Methanfahnenkarten und veröffentlicht sie auf einer Website. Die von EMIT gesammelten Daten sind öffentlich zugänglich und können von Wissenschaftlern, Organisationen und der breiten Öffentlichkeit abgerufen werden. Diese Fülle an Informationen wird dazu beitragen, die Quellen und die Verteilung der Methanemissionen weltweit zu verstehen und gezieltere Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels zu ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist die Hauptaufgabe des EMIT-Bildgebungsspektrometers?

Die Hauptaufgabe von EMIT besteht darin, Oberflächenmineralien in den Trockengebieten der Welt zu kartieren.

2. Kann EMIT Methanemissionen erkennen?

Obwohl EMIT nicht Teil seiner Hauptaufgabe ist, hat es bewiesen, dass es in der Lage ist, Methanemissionen zu erkennen.

3. Welche Bedeutung hat die Identifizierung von Methanemissionsquellen?

Die Identifizierung von Methanemissionsquellen ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Reduzierung dieser Emissionen, was zur Begrenzung des Klimawandels beitragen kann.

4. Wie ist die Berichterstattung von EMIT im Vergleich zu Luftlandekampagnen?

Die Abdeckung von EMIT ist umfassender als bei luftgestützten Kampagnen, da es von seinem Aussichtspunkt auf der Internationalen Raumstation aus Daten über ein großes Gebiet sammeln kann.

5. Wo kann auf die von EMIT erfassten Daten zugegriffen werden?

Die von EMIT gesammelten Daten sind auf einer vom EMIT-Wissenschaftsteam erstellten Website verfügbar und können von der Öffentlichkeit, Wissenschaftlern und Organisationen abgerufen werden.