Die OSIRIS-REx-Kapsel der NASA landet mit Asteroidenproben sicher auf der Erde

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt und hat die größte Menge an Asteroidenmaterial zurückgebracht, die jemals gesammelt wurde. Die Raumsonde wurde 2016 gestartet und reiste zwei Jahre lang, um den Asteroiden namens Bennu zu erreichen, der über 200 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist.

Als die Raumsonde Bennu erreichte, begann sie den Asteroiden zu umkreisen und berührte schließlich im Jahr 2020 dessen Oberfläche. Mit einem speziell entwickelten Arm blies die Raumsonde Luft und saugte Staub und Kieselsteine ​​vom Asteroiden auf. Der Arm sammelte so viel Material, dass sich sein Deckel nicht schließen ließ.

Nach dem Sammeln der Proben trat die Raumsonde OSIRIS-REx ihre Reise zurück zur Erde an. Am Sonntag wurde eine Kapsel mit den Asteroidenproben von der Raumsonde freigesetzt und trat mit einer Geschwindigkeit von bis zu 27,650 Kilometern pro Stunde wieder in die Erdatmosphäre ein, wobei sie Temperaturen von über 5,000 Grad Fahrenheit ausgesetzt war. Die äußere Hülle der Kapsel schützte sie jedoch vor der extremen Hitze.

Beim Absinken der Kapsel öffnete sich ein Fallschirm und verlangsamte den Fall. Bemerkenswerterweise landete die Kapsel in der Wüste von Utah, nur einen Meter vom Ziellandeplatz der NASA entfernt. Mitarbeiter der NASA trafen schnell vor Ort ein, verpackten die Kapsel und transportierten sie per Hubschrauber in einen nahegelegenen Reinraum. Von dort wurde es zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, transportiert, wo ein spezielles Labor für die Handhabung der Asteroidenprobe eingerichtet wurde.

Wissenschaftler glauben, dass die Untersuchung des Asteroidenmaterials Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems vor etwa 4.5 Milliarden Jahren liefern wird. Die Zusammensetzung von Asteroiden kann Materialien enthalten, die bei der Entstehung des Lebens auf der Erde eine Rolle gespielt haben. Am Dienstag wird der Probenbehälter geöffnet und die Wissenschaftler sind gespannt darauf, die nahezu unberührte Probe zu untersuchen, bei der es sich voraussichtlich um die größte handelt, die jemals von einem Asteroiden zurückgebracht wurde.

Die OSIRIS-REx-Mission wurde nun in OSIRIS-APEX umbenannt und die Raumsonde wird zu einer neuen Mission aufbrechen, um einen anderen Asteroiden namens Apophis zu untersuchen. Diese laufende Erforschung von Asteroiden wird zu einem besseren Verständnis des frühen Sonnensystems und der möglichen Entstehung von Leben auf der Erde beitragen.

Quellen: NASA, Keegan Barber, NASA Goddard Space Flight Center [CC BY 2.0]