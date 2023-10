Perseverance Mars Rover nimmt Bilder des Staubteufels auf dem Roten Planeten auf

By

Der Perseverance Mars Rover der NASA hat eine Reihe von Bildern aufgenommen, die einen Staubteufel auf der Marsoberfläche zeigen. Der Twister wurde beobachtet, wie er sich am westlichen Rand des Jezero-Kraters auf dem Mars entlang bewegte, etwa 2.5 Meilen vom Rover entfernt. Die am 30. August 2023 aufgenommenen Bilder zeigen den unteren Teil des Staubteufels in Bewegung.

Staubteufel auf dem Mars sind kleiner und schwächer als Tornados auf der Erde, spielen aber eine wichtige Rolle bei der Umverteilung von Staub auf dem Planeten. Wissenschaftler untersuchen diese Phänomene, um ein besseres Verständnis der Marsatmosphäre zu erlangen und aktuelle Wettermodelle zu verbessern.

Die von Perseverance aufgenommenen Bilder zeigen, dass sich der Staubteufel etwa 2.5 Meilen entfernt auf dem „Thorofare Ridge“ befand und sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 12 Meilen pro Stunde von Ost nach West bewegte. Seine geschätzte Breite beträgt fast 200 Fuß, und obwohl nur die unteren 387 Fuß des Twisters erfasst wurden, gehen Wissenschaftler davon aus, dass er über eine Meile hoch ist.

Laut Mark Lemmon, einem Planetenforscher am Space Science Institute und Mitglied des Perseverance-Wissenschaftsteams, liefert der vom Staubteufel geworfene Schatten einen Hinweis auf seine Höhe. Bei einer Konfiguration als vertikale Säule deutet der Schatten auf eine Höhe von etwa 1.2 Meilen hin.

Staubteufel auf der Erde entstehen typischerweise, wenn aufsteigende warme Luft mit absteigenden Säulen kühlerer Luft interagiert. Allerdings können Mars-Staubteufel viel größer werden als ihre Artgenossen auf der Erde. Wissenschaftler arbeiten immer noch daran, die Faktoren zu bestimmen, die zum Auftreten von Staubteufeln an bestimmten Orten auf dem Mars beitragen.

Perseverance erforscht den Jezero-Krater seit seiner Landung vor über zwei Jahren. Seine Mission ist es, nach Spuren antiken mikrobiellen Lebens zu suchen. Die vom Rover aufgenommenen Bilder sind ein Beweis für die kontinuierlichen Entdeckungen, die auf dem Roten Planeten gemacht werden.

