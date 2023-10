Die Psyche-Mission der NASA soll die Geheimnisse des Sonnensystems erforschen

Die NASA wird am Donnerstag die mit Spannung erwartete Raumsonde Psyche in eine Mission starten, die darauf abzielt, Geheimnisse über den Erdkern zu enthüllen. Der Start ist für 10:16 Uhr ET vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, geplant.

Benannt nach dem Asteroiden, auf den es zusteuert, wird sich Psyche auf eine sechsjährige, 2.2 Milliarden Meilen lange Reise zum Asteroiden Psyche begeben, der sich zwischen Mars und Jupiter im Sonnensystem befindet. Ursprünglich war ein früherer Start der Mission geplant, es kam jedoch zu einer einjährigen Verzögerung.

Die Live-Berichterstattung über den Start beginnt um 9:15 Uhr ET und wird auf verschiedenen Plattformen gestreamt, darunter NASA Television, die NASA-App, die Website der Agentur sowie Twitch, X, Daily Motion und YouTube. Dadurch können die Zuschauer den historischen Start der Raumsonde miterleben.

Psyche ist für Wissenschaftler besonders interessant, da angenommen wird, dass er hauptsächlich aus Metall besteht, was ihn von anderen Asteroiden unterscheidet. Durch die Untersuchung dieses einzigartigen Asteroiden erhoffen sich Wissenschaftler Einblicke in die Entstehung des Erdkerns, der überwiegend aus Eisen und Nickel besteht.

Diese Mission ist von immenser Bedeutung für unser Verständnis der Geschichte des Sonnensystems und der Prozesse, die unseren eigenen Planeten geformt haben. Die von der Raumsonde Psyche gesammelten Daten werden Wissenschaftlern dabei helfen, wertvolle Informationen über die frühen Stadien der Entwicklung unseres Sonnensystems aufzudecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psyche-Mission der NASA einen bedeutenden Meilenstein in der wissenschaftlichen Erforschung darstellt, da sie darauf abzielt, die Geheimnisse des Sonnensystems zu entschlüsseln und wichtige Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Bildung des Erdkerns zu liefern.

Definitionen:

– Psyche: Der Asteroid, nach dem die Raumsonde benannt ist, liegt zwischen Mars und Jupiter.

– Sonnensystem: Die Ansammlung von Planeten, Monden und kleineren Himmelskörpern, die die Sonne umkreisen.

– Kern: Der zentrale Teil oder die innerste Schicht eines Objekts, beispielsweise der Erde.

Quelle: (Quellenartikel)