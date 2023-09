Die NASA landet die größte jemals auf der Erde gesammelte Asteroidenprobe

By

Die NASA hat die größte jemals gesammelte Asteroidenprobe erfolgreich auf der Erde gelandet. Die Probe, die im Rahmen der Osiris-Rex-Mission der NASA gesammelt wurde, ist die erste Mission der US-Weltraumbehörde, eine Probe von einem Asteroiden zu sammeln, und die erste einer Agentur seit 2020. Eine Kapsel mit etwa 250 g Steinen und Staub, die vom berührten Asteroiden Bennu gesammelt wurden unten in der Wüste von Utah in der Nähe von Salt Lake City früher als geplant. Die Probe wird an eine Gruppe von mehr als 200 Personen aus 38 weltweit verteilten Institutionen abgegeben. Der Asteroid Bennu ist ein 4.5 Milliarden Jahre alter Überrest unseres frühen Sonnensystems und Wissenschaftler glauben, dass er Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung von Planeten geben kann. Experten sagen, dass der kohlenstoffreiche, erdnahe Asteroid als Zeitkapsel aus der frühesten Geschichte des Sonnensystems dient.

Die Probe wird wichtige Hinweise liefern, die uns helfen könnten, den Ursprung organischer Stoffe und Wasser zu verstehen, die möglicherweise zum Leben auf der Erde geführt haben. Im Gegensatz zu Meteoriten, die auf die Erde fallen und bei Kontakt mit der Atmosphäre schnell kontaminiert werden, bietet die direkt von Bennu gesammelte Probe einen unverfälschten Einblick in die Vergangenheit. Probenrückgabemissionen wie Osiris-Rex sind wichtig, da die zurückgegebenen Proben makellos sind und wichtige Informationen über ihre Zusammensetzung und Geschichte enthalten.

Die Raumsonde Osiris-Rex startete am 8. September 2016 und erreichte Bennu im Dezember 2018. Nachdem sie den Asteroiden fast zwei Jahre lang kartiert hatte, sammelte sie am 20. Oktober 2020 eine Probe von der Oberfläche. Wissenschaftler warten gespannt auf die Analyse Proben, um die Geheimnisse aufzudecken, die der Asteroid Bennu über die Entstehung von Planeten wie der Erde und den Ursprung des Lebens selbst birgt.

