Das große Jahr der Heliophysik: Wir feiern die Solarwissenschaft und den Einfluss der Sonne

By

Die NASA hat kürzlich den Start des „Heliophysics Big Year“ angekündigt, einer weltweiten Feier der Solarwissenschaft und des unglaublichen Einflusses der Sonne auf die Erde und das gesamte Sonnensystem. Das Big Year-Konzept, das ursprünglich von Vogelbeobachtern populär gemacht wurde, ermutigt die Teilnehmer, in einem einzigen Jahr so ​​viele verschiedene Vogelarten wie möglich zu beobachten und zu studieren. Jetzt fordert die NASA Enthusiasten dazu auf, dasselbe mit unserem eigenen Stern, der Sonne, zu tun.

Das Heliophysics Big Year findet von Oktober 2023 bis Dezember 2024 statt und bietet Einzelpersonen die Möglichkeit, an einer Vielzahl solarwissenschaftlicher Veranstaltungen teilzunehmen, darunter die Beobachtung von Sonnenfinsternissen, die Beobachtung beeindruckender Polarlichter und die Teilnahme an bürgerwissenschaftlichen Projekten. Die United States Space Agency lädt alle, die sich für die Erforschung der Wissenschaft, Kunst und Schönheit der Heliophysik interessieren, ein, an dieser spannenden Initiative teilzunehmen.

Um die gemeinsamen Bemühungen der gesamten Heliophysik-Community zu bündeln, hat die NASA eine Kennung und einen Styleguide erstellt, mit denen die Teilnehmer ihre Unterstützung für das Heliophysics Big Year zum Ausdruck bringen können. Durch die Nutzung dieser Ressourcen können Einzelpersonen zum einheitlichen Branding dieser globalen Feier beitragen.

Die Untersuchung eines Sterns und seiner Wechselwirkungen mit dem Sonnensystem wird als Heliophysik bezeichnet. Durch die Erforschung dieses faszinierenden Gebiets gewinnen Wissenschaftler wertvolle Erkenntnisse nicht nur über die Sonne selbst, sondern auch über ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf die Erde und die sie umgebenden Planeten. Das Heliophysics Big Year zielt darauf ab, dieses wichtige Forschungsgebiet bekannter zu machen und eine tiefere Wertschätzung für den Einfluss der Sonne zu fördern.

Egal, ob Sie ein erfahrener Wissenschaftler, ein aufstrebender Astronom oder einfach nur von den Wundern des Kosmos fasziniert sind, feiern Sie gemeinsam mit der NASA das große Jahr der Heliophysik und entdecken Sie die faszinierende Wissenschaft, Kunst und Schönheit unseres außergewöhnlichen Sterns.

Quellen:

- NASA

– Lebende Minze