NASA übergibt bildgebendes Spektrometer an den Planeten zur Integration in den Tanager-Satelliten

By

Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA hat dem amerikanischen Erdbildgebungsunternehmen Planet ein bildgebendes Spektrometer zur Integration in den Hyperspektralsatelliten Tanager 1 übergeben. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt für die Carbon Mapper Coalition dar, deren Ziel es ist, die globalen Methan- und Kohlendioxidemissionen besser zu verstehen.

Das vom JPL entwickelte bildgebende Spektrometer wird eine entscheidende Rolle bei der Erkennung, Lokalisierung und Quantifizierung von Punktquellenemissionen von Methan und Kohlendioxid spielen. Es wird wertvolle Daten zur Unterstützung der Mission der Koalition liefern.

Im Rahmen seines Engagements für die Koalition arbeitet Planet aktiv am Bau und Start zweier Hyperspektralsatelliten, Tanager 1 und Tanager 2. Tanager 1 wird voraussichtlich im Jahr 2024 startbereit sein.

Darüber hinaus treibt Planet sein Pelican-Programm voran. Die erste Tech Demo, TD1, ist vollständig gebaut und soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das Hauptziel von TD1 besteht darin, die Satellitenplattform und Betriebssysteme in einer Orbitalumgebung zu testen. Die aus TD1 gewonnenen Erkenntnisse werden in zukünftige Iterationen der Pelican- und Tanager-Satelliten einfließen.

Planet arbeitet im Rahmen seines Early Access Program (EAP) auch aktiv mit Benutzern zusammen, um zu verstehen, wie hyperspektrale Daten verschiedenen Organisationen den größtmöglichen Mehrwert bieten können. Durch die Nutzung synthetischer Daten, die in Zusammenarbeit mit Rendered.ai entwickelt wurden, möchte Planet umfassendes Marktfeedback sammeln und innovative Anwendungen und Anwendungsfälle für zukünftige Hyperspektraldaten identifizieren.

Mit dieser Integration des bildgebenden Spektrometers in den Satelliten Tanager 1 kommen sowohl die NASA als auch Planet ihrem gemeinsamen Ziel näher, Treibhausgasemissionen effektiver zu überwachen und zu verstehen. Diese Zusammenarbeit wird den Weg für eine bessere Analyse des Klimawandels und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels ebnen.

Quellen:

– NASA JPL

– Planet