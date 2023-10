Neue Erkenntnisse: NISAR enthüllt die Geheimnisse des Kohlenstoffkreislaufs der Erde

By

Die bahnbrechende Radarsatellitenmission NISAR, eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen NASA und ISRO, wird unser Verständnis der Ökosysteme der Erde und ihrer Auswirkungen auf den globalen Kohlenstoffkreislauf revolutionieren. Mit dem Start Anfang 2024 will NISAR detaillierte Einblicke in zwei wichtige Ökosysteme liefern: Wälder und Feuchtgebiete, die eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Treibhausgasen und der Vorreiterrolle beim Klimawandel spielen.

Wälder und Feuchtgebiete sind für die Bindung und Freisetzung von Kohlenstoff von entscheidender Bedeutung, wobei Wälder Kohlenstoff im Holz ihrer Bäume speichern und Feuchtgebiete ihn in organischen Bodenschichten speichern. Jede Störung dieser Ökosysteme kann die Freisetzung von Kohlendioxid und Methan in die Atmosphäre beschleunigen. Die fortschrittlichen Radarsysteme von NISAR werden alle 12 Tage zweimal die gesamte Land- und Eisoberfläche des Planeten scannen und dabei unschätzbare Daten sammeln, um Forschern dabei zu helfen, die Prozesse der Kohlenstoffbindung und -freisetzung in diesen Ökosystemen zu verstehen.

„Die Radartechnologie auf NISAR wird es uns ermöglichen, eine umfassende Perspektive des Planeten in Raum und Zeit zu erhalten. Es kann uns einen zuverlässigen Überblick darüber geben, wie sich Land und Eis der Erde genau verändern“, sagt Paul Rosen, der NISAR-Projektwissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory der NASA.

Die von NISAR gesammelten Daten werden unser Verständnis der Auswirkungen von Entwaldung und Waldschädigung auf den Kohlenstoffkreislauf, die zur globalen Erwärmung beitragen, erheblich verbessern. Darüber hinaus wird die Radartechnologie von NISAR die Baumkronen durchdringen und Schätzungen der Waldbedeckungsdichte mit bemerkenswerter Präzision liefern. Darüber hinaus werden die Beobachtungen von NISAR dazu beitragen, Überschwemmungen in Feuchtgebieten zu überwachen und die Auswirkungen des Klimawandels und menschlicher Aktivitäten auf Feuchtgebietsökosysteme zu verstehen.

Diese Erkenntnisse sind für die Bekämpfung des Klimawandels von unschätzbarem Wert. Indem wir die Dynamik von Waldverlust, Entwaldung und Kohlenstofffreisetzung in Feuchtgebieten verstehen, können wir proaktive Maßnahmen ergreifen, um unsere Auswirkungen auf diese kritischen Ökosysteme zu verringern. Letztendlich wird NISAR die weltweiten Bemühungen um den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken und den Schutz der natürlichen Ressourcen unseres Planeten unterstützen.

FAQ:

F: Was ist NISAR?

A: NISAR steht für NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Es handelt sich um eine gemeinsame Mission von NASA und ISRO zur Untersuchung der Ökosysteme der Erde und ihrer Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf.

F: Auf welche Ökosysteme konzentriert sich NISAR?

A: NISAR konzentriert sich auf Wälder und Feuchtgebiete, zwei Ökosysteme, die für die Regulierung von Treibhausgasen und die Beeinflussung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung sind.

F: Wie wird NISAR Daten sammeln?

A: NISAR wird hochentwickelte Radarsysteme verwenden, um alle 12 Tage die Land- und Eisoberflächen der Erde zu scannen und so umfassende Einblicke in Ökosystemveränderungen zu liefern.

F: Welche Erkenntnisse wird NISAR liefern?

A: NISAR wird unser Verständnis der Kohlenstoffabscheidungs- und -freisetzungsprozesse in Wäldern und Feuchtgebieten verbessern und uns dabei helfen, Entwaldung, Waldschädigung und Feuchtgebietsmanagement effektiver anzugehen.

F: Wann wird NISAR eingeführt?

A: Der Start von NISAR ist für Anfang 2024 geplant.

F: Wo kann ich mehr über NISAR erfahren?

A: Um mehr über NISAR zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website unter [URL].