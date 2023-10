Neue Radarsatellitenmission zur Überwachung der Ökosysteme und des Klimawandels der Erde

By

Eine bahnbrechende gemeinsame Mission der NASA und der Indian Space Research Organization (ISRO) soll Anfang 2024 starten und darauf abzielen, unser Verständnis der Wald- und Feuchtgebietsökosysteme der Erde und ihrer Auswirkungen auf den globalen Kohlenstoffkreislauf zu revolutionieren. Die Radarsatellitenmission mit dem Namen NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) wird detaillierte Einblicke in diese beiden entscheidenden Ökosysteme liefern, die eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Treibhausgasen und der Beeinflussung des Klimawandels spielen.

Als Ersatz für direkte Zitate berichtet die NASA, dass die hochentwickelten Radarsysteme von NISAR alle 12 Tage fast alle Land- und Eisoberflächen der Erde scannen werden. Durch das Sammeln umfassender Daten zu Landbedeckungsveränderungen wird die Mission es Forschern ermöglichen, die Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf zu untersuchen – die komplizierten Prozesse, durch die sich Kohlenstoff zwischen der Atmosphäre, dem Land, den Ozeanen und lebenden Organismen bewegt.

Wälder, deren Bäume Kohlenstoff in ihrem Holz speichern, und Feuchtgebiete, deren Kohlenstoff in Schichten organischen Bodens gespeichert ist, fungieren beide als lebenswichtige Kohlenstoffsenken. Störungen dieser Systeme, ob allmählich oder abrupt, können die beschleunigte Freisetzung von Kohlendioxid und Methan auslösen und den Klimawandel verschärfen. Ziel der NISAR-Mission ist es, diese Veränderungen auf globaler Ebene zu verfolgen und Wissenschaftlern dabei zu helfen, die Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf und das Klima besser zu verstehen.

Zusätzlich zu seiner Rolle bei der Überwachung von Ökosystemveränderungen wird NISAR wertvolle Informationen über die Dynamik der Landbewegung liefern und die Untersuchung von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Erdrutschen sowie Oberflächensenkungen und -anhebungen unterstützen. Darüber hinaus wird die Mission Daten über die Bewegungen und das Abschmelzen von Gletschern und Meereis erfassen.

Der Start von NISAR Anfang 2024 von Südindien aus markiert einen bedeutenden Meilenstein in den weltweiten Bemühungen zur Erforschung der Ökosysteme und des Klimas der Erde. Die Zusammenarbeit zwischen NASA und ISRO zeigt die Kraft der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung kritischer Umweltherausforderungen, denen sich unser Planet gegenübersieht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist NISAR?



NISAR, kurz für NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, ist eine Radarsatellitenmission, die gemeinsam von der NASA und der Indian Space Research Organization (ISRO) entwickelt wurde, um die Wald- und Feuchtgebietsökosysteme der Erde und ihre Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf und Klimawandel zu überwachen.

F: Wie wird NISAR zum Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs beitragen?



Die Radarsysteme von NISAR werden alle 12 Tage die Land- und Eisoberflächen der Erde scannen und umfassende Daten über Veränderungen der Landbedeckung liefern. Durch die Untersuchung dieser Veränderungen auf globaler Ebene können Wissenschaftler die Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf besser verstehen – die Prozesse, durch die sich Kohlenstoff zwischen der Atmosphäre, dem Land, den Ozeanen und lebenden Organismen bewegt.

F: Warum sind Wälder und Feuchtgebiete wichtig für den Klimawandel?



Wälder und Feuchtgebiete sind wichtige Ökosysteme, die als Kohlenstoffsenken fungieren. Wälder speichern Kohlenstoff in ihren Bäumen und Feuchtgebiete speichern Kohlenstoff in Schichten organischen Bodens. Störungen dieser Ökosysteme können die Freisetzung von Kohlendioxid und Methan beschleunigen und so zum Klimawandel beitragen.

F: Welche anderen Daten wird NISAR sammeln?



Zusätzlich zur Ökosystemüberwachung wird NISAR Informationen über die Dynamik der Landbewegung erfassen und so die Untersuchung von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Erdrutschen sowie Bodensenkungen und -anhebungen unterstützen. Die Mission wird auch die Bewegungen und das Abschmelzen von Gletschern und Meereis verfolgen.

F: Wann soll NISAR starten?



NISAR soll Anfang 2024 von Südindien aus starten.