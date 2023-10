NISAR revolutioniert das Verständnis der Auswirkungen von Ökosystemen auf den Kohlenstoffkreislauf und den Klimawandel

By

Die NASA und die Indian Space Research Organization (ISRO) arbeiten bei der Radarsatellitenmission NISAR zusammen, die Anfang 2024 starten soll. Diese bahnbrechende Mission soll wertvolle Erkenntnisse über die Auswirkungen von Veränderungen in den Wäldern und Feuchtgebieten der Erde auf den globalen Kohlenstoffkreislauf liefern Klimawandel.

Die fortschrittlichen Radarsysteme von NISAR werden fast jeden Zentimeter der Land- und Eisoberflächen der Erde scannen und alle 12 Tage zweimal Daten sammeln. Diese riesige Datenmenge wird es Forschern ermöglichen, zwei entscheidende Funktionen von Wäldern und Feuchtgebieten besser zu verstehen: die Aufnahme und Freisetzung von Kohlenstoff. Wälder speichern Kohlenstoff in ihren Bäumen, während Feuchtgebiete ihn in organischen Bodenschichten speichern. Störungen dieser Ökosysteme können die Freisetzung von Kohlendioxid und Methan in die Atmosphäre beschleunigen und den Klimawandel verschärfen.

Das Hauptziel von NISAR besteht darin, Veränderungen der Landbedeckung auf globaler Ebene zu verfolgen und es Forschern zu ermöglichen, die Auswirkungen auf den Kohlenstoffkreislauf zu analysieren. Durch das Verständnis, wie sich Kohlenstoff zwischen Atmosphäre, Land, Ozean und Lebewesen bewegt, werden Wissenschaftler entscheidende Erkenntnisse über die komplexe Dynamik des Klimawandels gewinnen.

Die innovative Radartechnologie an Bord von NISAR wird umfassende und zuverlässige Beobachtungen der Landflächen und des Eises der Erde ermöglichen und einen umfassenderen Überblick darüber bieten, wie sich diese Ökosysteme im Laufe der Zeit verändern. Dies wird besonders wertvoll für die Überwachung der Entwaldung sein, die einen erheblichen Teil der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen ausmacht. Die vom L-Band-Radar von NISAR gesammelten Daten dringen durch die Baumkronen des Waldes und werden von Baumstämmen und dem darunter liegenden Boden reflektiert. Durch die Analyse der reflektierten Signale können Forscher die Walddichte mit bemerkenswerter Genauigkeit abschätzen.

Darüber hinaus werden die Daten von NISAR Aufschluss über die Ursachen für Veränderungen in Wäldern und Feuchtgebieten geben, beispielsweise Krankheiten, menschliche Aktivitäten oder Brände. Dieses Wissen wird die Bemühungen zur Bekämpfung der Entwaldung und Waldschädigung verstärken, da die Länder bestrebt sind, nachhaltige Praktiken zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen einzuführen.

Darüber hinaus wird die Radartechnologie der Mission dabei helfen, Überschwemmungen in Feuchtgebieten zu überwachen, die ein entscheidender Faktor im Kohlenstoffkreislauf sind. Feuchtgebiete, die verschiedene Arten von Ökosystemen umfassen, enthalten eine erhebliche Menge Kohlenstoff im Boden. Wenn Feuchtgebiete überschwemmt werden, zersetzen Bakterien organisches Material und geben Methan in die Atmosphäre ab. Wenn Feuchtgebiete austrocknen, reagiert der freiliegende Kohlenstoff hingegen mit Sauerstoff und es entsteht Kohlendioxid. Das Verständnis dieser Prozesse ist für die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten und die Minderung der Treibhausgasemissionen von entscheidender Bedeutung.

Der Start von NISAR im Jahr 2024 läutet eine neue Ära in der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen und dem globalen Kohlenstoffkreislauf ein. Durch ihre umfassenden Überwachungsmöglichkeiten wird diese Mission wertvolle Informationen für die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung nachhaltiger Umweltpraktiken liefern.

