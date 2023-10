Die NASA sucht nach Lösungen, um eine kostenintensive Mars-Probenrückführungsmission machbar zu machen

By

Die ehrgeizige Mars Sample Return-Mission der NASA, die darauf abzielt, Proben vom Roten Planeten zurück zur Erde zu bringen, ist finanziell auf ein Hindernis gestoßen. Ein aktueller Bericht hält die Mission angesichts des enormen Budgets und Zeitrahmens für unrealistisch. Die NASA ist jedoch entschlossen, alternative Strategien zu finden, um die Mission durchführbar zu machen.

Ursprünglich waren Kosten zwischen 8 und 11 Milliarden US-Dollar veranschlagt, doch schon früh stieß die Mars Sample Return-Mission auf finanzielle Herausforderungen. In der Ausgabenrechnung 2023 wurden der Mission 822.3 Millionen US-Dollar zugewiesen, was unter den geforderten 949.3 Millionen US-Dollar lag. Um das Projekt im Zeitplan zu halten, schätzt die NASA den Bedarf an zusätzlichen 250 Millionen US-Dollar sowohl im laufenden Geschäftsjahr als auch im Jahr 2024.

Um diese finanziellen Hürden zu überwinden, hat die Mars Exploration Program Analysis Group der NASA fünf Unterausschüsse zusammengestellt, um alternative Ansätze zu erarbeiten. Die Agentur erforscht Methoden, um die bereits abgeschlossene Arbeit zu maximieren und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken und die Widerstandsfähigkeit der Mission zu erhöhen. Derzeit ist jedoch noch ungewiss, welche Auswirkungen diese Alternativen haben könnten.

Zweifellos ist die Mars Sample Return-Mission für wissenschaftliche Durchbrüche von entscheidender Bedeutung, da sie es menschlichen Wissenschaftlern ermöglicht, Marsproben direkt zu untersuchen. Obwohl die Kosten exorbitant sind, ist die NASA bestrebt, diese bedeutende Mission Wirklichkeit werden zu lassen. Durch die Suche nach innovativen Lösungen hofft die Agentur, die finanziellen Hürden zu überwinden und dieses bahnbrechende Unterfangen voranzutreiben.

