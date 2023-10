Die NASA lädt die Öffentlichkeit vor dem Start der Psyche-Raumsonde zu virtuellen Aktivitäten ein

Die NASA bereitet sich auf den Start ihrer Raumsonde Psyche vor, die sich auf die Mission begeben wird, einen metallreichen Asteroiden zu untersuchen, der sich im äußeren Teil des Hauptasteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter befindet. Die Raumsonde wird wertvolle Einblicke in die Planetenkerne und die Entstehung der Erde selbst liefern.

Die Raumsonde Psyche soll am Donnerstag, dem 10. Oktober, um 16:12 Uhr EDT an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Florida abheben. Zusätzlich zu ihrer Hauptmission wird die Raumsonde auch eine Technologiedemonstration namens Deep Space Optical Communications (DSOC) durchführen, bei der erstmals die Laserkommunikation jenseits des Mondes getestet wird.

Um die Öffentlichkeit in diese spannende Mission einzubeziehen, lädt die NASA Einzelpersonen ein, an virtuellen Aktivitäten teilzunehmen. Durch die Registrierung als virtueller Gast erhalten die Teilnehmer Zugang zu kuratierten Ressourcen, Terminänderungen und missionsspezifischen Informationen, die direkt in ihren E-Mail-Posteingang geliefert werden. Als besonderes Andenken erhalten virtuelle Gäste im Anschluss an jede Aktivität einen Erinnerungsstempel für ihren „virtuellen Gästepass“.

Die Live-Übertragung des Starts beginnt am Donnerstag, 9. Oktober, um 30:12 Uhr EDT und kann auf verschiedenen Plattformen angesehen werden, darunter YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, die NASA-App, www.nasa.gov/nasatv, und der UHD-Kanal der NASA.

Diese Mission bietet der Öffentlichkeit eine außergewöhnliche Gelegenheit, an der wissenschaftlichen Erkundung und Entdeckung durch die NASA teilzunehmen. Mit virtuellem Zugang und informativen Ressourcen können Einzelpersonen über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben und den spektakulären Start der Raumsonde Psyche miterleben. Es ist eine Chance, unser Verständnis der Planetenentstehung und der Geheimnisse unseres eigenen Planeten zu erweitern.

Weitere Informationen zur Psyche-Mission finden Sie auf der Website der NASA.

