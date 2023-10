Das 16. jährliche von Braun-Weltraumforschungssymposium der NASA konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Weltraumwissenschaft und -forschung

Die NASA lädt Medienvertreter zur Teilnahme am 16. jährlichen von Braun Space Exploration Symposium ein, das von Mittwoch bis Freitag, 25. bis 27. Oktober, an der University of Alabama in Huntsville stattfindet. Das diesjährige Thema lautet „Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond“, und auf dem Symposium werden Redner aus Regierung, Industrie und Wissenschaft die neuesten Entwicklungen, zukünftigen Chancen und Herausforderungen in der Weltraumwissenschaft und -forschung diskutieren.

Unter den NASA-Teilnehmern wird Administrator Bill Nelson während des Preisverleihungsessens am 25. Oktober eine Rede halten. Das Mittagessen wird auch eine Diskussion über menschliche Landesysteme beinhalten. Medien, die an einem Gespräch mit Administrator Nelson interessiert sind, können Jackie McGuinness unter [email protected] kontaktieren. Medienmitglieder, die an der Teilnahme am Symposium interessiert sind, müssen sich unter [email protected] oder 703-866-0021 an den Geschäftsführer der American Astronautical Society, Jim Way, wenden, um Anmeldeinformationen zu erhalten.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Eröffnungsrede von Joseph Pelfrey, amtierender Direktor des Marshall Space Flight Center der NASA, der am Mittwochmorgen auch ein Artemis-Panel moderieren wird. Zu den weiteren Rednern des Marshall Space Flight Center gehören Shane Canerday, Luft- und Raumfahrtingenieur; John Honeycutt, Manager des Space Launch Systems Program; Dayna Ise, stellvertretende Leiterin des Büros für Wissenschaft und Technologie; Mallory James, Luft- und Raumfahrtingenieur; Mary Beth Koelbl, Direktorin der Ingenieurdirektion; Jason Turpin, leitender technischer Leiter von Propulsion; und Lisa Watson-Morgan, Managerin des Human Landing System Program.

Weitere Informationen zum Symposium und das vollständige Programm finden Sie unter astronautical.org/events/vbs.

Quellen: NASA PR Newswire