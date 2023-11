Die NASA lädt alle ein, ihren Namen an den Jupitermond Europa zu senden

Die NASA bietet Weltraumbegeisterten eine außergewöhnliche Gelegenheit, ihre Namen in einen Mikrochip eingravieren zu lassen, der sich an Bord der Raumsonde Europa Clipper befinden wird. Die Raumsonde soll in den nächsten fünf Jahren in die Umlaufbahn um Jupiter eintreten, mit dem Hauptziel, Europa, einen der faszinierenden Monde des Gasriesen, auf der Suche nach Anzeichen für Bewohnbarkeit zu erkunden. Wissenschaftler spekulieren, dass Europa unter seiner Außenschicht einen Ozean enthalten könnte.

Auch wenn diese Initiative neuartig erscheinen mag, hat die NASA eine lange Tradition darin, die Öffentlichkeit einzubeziehen und sie zur aktiven Teilnahme an verschiedenen Weltraummissionen einzuladen. 1995 wurde der erste Marsrover, Sojourner, auf Vorschlag eines 19-jährigen Mädchens nach der Frauenrechtlerin Sojourner Truth aus dem 12. Jahrhundert benannt. Ein weiteres Beispiel ist eine Mini-DVD mit Tausenden von Signaturen, die an Bord der Cassini-Huygens-Sonde zum Saturn geschickt wurde.

Ziel der Europa-Clipper-Mission ist es, potenzielle Landeplätze für zukünftige Missionen auf Europa zu identifizieren. Es wird zwei Jahre damit verbringen, die vom Jupiter abgewandte Seite zu vermessen, und weitere zwei Jahre die dem Gasriesen zugewandte Seite. Am Ende ihrer Mission wird die Raumsonde absichtlich mit Ganymed, einem der anderen Jupitermonde, kollidieren.

Bisher wurden bereits über 840,000 Namen zur Aufnahme in den Mikrochip eingereicht, und Einzelpersonen haben bis zum Ablauf der Frist am 31. Dezember noch die Möglichkeit, ihren Namen hinzuzufügen. Um teilzunehmen, können interessierte Personen einfach die Website der NASA unter europa.nasa.gov besuchen und sich anmelden. Darüber hinaus wird der Europa Clipper auch ein besonderes Gedicht mit dem Titel „In Praise of Mystery: A Poem for Europa“ aus der Feder der US-amerikanischen Dichterpreisträgerin Ada Limon tragen.

Das Senden von Namen in den Weltraum symbolisiert die unnachgiebige Neugier der Menschheit und unseren unerschütterlichen Wunsch, über die Grenzen unseres Heimatplaneten hinaus zu erforschen. Während sich der Europa Clipper auf seine epische Reise begibt, wird er die Sehnsüchte und Träume Tausender Menschen in sich tragen, die alle ihre Spuren im riesigen Kosmos hinterlassen möchten.

