Neue Perspektiven für das EMIT-Instrument der NASA: Kartierung von Methan-Punktquellen

Im Juli 2022 startete die NASA das Instrument Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) mit der Hauptaufgabe, wichtige Mineralien in Trockengebieten zu kartieren und die Auswirkungen von aufgewirbeltem Staub auf unser Klima zu untersuchen. Bahnbrechende neue Forschungsergebnisse haben jedoch gezeigt, dass EMIT in der Lage ist, über 750 Punktquellenemissionen von Treibhausgasen zu erkennen und zu identifizieren, darunter Methan, ein starkes Treibhausgas, das für den Klimawandel verantwortlich ist.

Bisher wurden Instrumente zur Methandetektion hauptsächlich in Flugzeugen eingesetzt, die in geringeren Höhen flogen. Obwohl diese Instrumente eine höhere Empfindlichkeit bieten, sind ihr Erfassungsbereich und ihre Beobachtungsdauer begrenzt. Sie gelten oft auch als zu abgelegen, riskant oder kostspielig für eine weitverbreitete Bereitstellung. EMIT hingegen operiert von der Internationalen Raumstation aus und ermöglicht so die Beobachtung von Methanfahnen von einem höheren Standpunkt aus, der ein größeres Gebiet abdeckt.

Das bildgebende Spektrometer von EMIT erfasst 50 mal 50 Meilen große Bilder, sogenannte „Szenen“, der Erdoberfläche. In den ersten 30 Betriebstagen erfasste das Instrument 60 bis 80 % der Methanfahnen, die typischerweise bei Lufteinsätzen beobachtet werden. Diese bemerkenswerte Fähigkeit eröffnet neue Möglichkeiten zur Identifizierung sowohl großer als auch kleiner Methanquellen, einschließlich „Superemittenten“, die überproportional zu den Methanemissionen beitragen.

Die Identifizierung von Methan-Punktquellen ist für die Bekämpfung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung. Methan speichert Wärme bis zu 80-mal effektiver als Kohlendioxid und trägt damit erheblich zur globalen Erwärmung bei. Durch die Identifizierung spezifischer Methanquellen können Wissenschaftler gezielte Strategien entwickeln, um Emissionen zu reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Die aktuelle Studie, die Daten aus der Methandetektion von EMIT nutzt, unterstreicht das Potenzial des Instruments, das über seine Hauptaufgabe hinausgeht. Diese bemerkenswerte Fähigkeit hat die Erwartungen übertroffen und gezeigt, wie wichtig es ist, in innovative Technologien zu investieren, die uns ein umfassendes Verständnis des Klimas unseres Planeten ermöglichen.

FAQ:

F: Was ist EMIT?

A: EMIT steht für Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, ein NASA-Instrument, das im Juli 2022 eingeführt wurde, um wichtige Mineralien in Trockengebieten zu kartieren und die Auswirkungen von Staub auf das Klima zu untersuchen.

F: Wie erkennt EMIT Methanemissionen?

A: EMIT nutzt sein bildgebendes Spektrometer an Bord der Internationalen Raumstation, um Methanfahnen auf der Erdoberfläche zu beobachten und so Punktquellen von Methanemissionen zu identifizieren.

F: Warum ist die Identifizierung von Methanquellen wichtig?

A: Methan ist ein starkes Treibhausgas, das zur globalen Erwärmung beiträgt. Die Identifizierung spezifischer Methanquellen ermöglicht es Wissenschaftlern, gezielte Strategien zur Reduzierung von Emissionen und zur Eindämmung des Klimawandels zu entwickeln.

F: Wie ist die Leistungsfähigkeit von EMIT im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten zur Methanerkennung?

A: Während in Flugzeugen eingesetzte Instrumente eine höhere Empfindlichkeit bieten, ermöglichen der höhere Blickwinkel und der größere Abdeckungsbereich von EMIT die Erkennung erheblicher Methanfahnen und die effektivere Identifizierung von Punktquellen.