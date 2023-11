Neue Zusammenarbeit zwischen NASA und ISRO zur Untersuchung der sich verändernden Landschaften der Erde

Die NASA und die Indian Space Research Organization (ISRO) haben eine bahnbrechende Zusammenarbeit zur Entwicklung des NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)-Satelliten begonnen, einer innovativen Erdbeobachtungsmission. Ziel der gemeinsamen Anstrengung ist es, ein umfassendes Verständnis der sich verändernden Landschaften unseres Planeten zu vermitteln.

Der Start ist für 2024 geplant und NISAR wird modernste Radartechnologie einsetzen, um die Erdoberfläche kontinuierlich zu scannen. Sein Hauptziel ist die Überwachung und Analyse langfristiger Veränderungen in Land- und Eisformationen auf der ganzen Welt. Durch den Einsatz zweier unterschiedlicher Radarsysteme mit synthetischer Apertur (SAR) wird NISAR den Planeten in unterschiedlichen Wellenlängengruppen beobachten.

Das von der NASA entwickelte L-Band-SAR und das von ISRO entwickelte S-Band-SAR werden harmonisch zusammenarbeiten, um einen umfassenden Überblick über die dynamischen Eigenschaften der Erde zu erhalten. Laut Paul Rosen, dem NISAR-Projektwissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory der NASA, wird diese gemeinsame Anstrengung ein beispielloses Verständnis der Veränderungen ermöglichen, die auf der Erde sowohl im Raum als auch in der Zeit stattfinden.

Der Schwerpunkt von NISAR liegt vor allem auf Wäldern und Feuchtgebieten, wichtigen Ökosystemen, die als lebenswichtige Kohlenstoffsenken dienen. Diese Gebiete spielen eine entscheidende Rolle bei der Erfassung und Speicherung von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen und tragen so zur Eindämmung des Klimawandels bei. Leider haben Abholzung und Stadterweiterung dazu geführt, dass die Fähigkeit dieser Ökosysteme, Kohlenstoff zu binden, abnimmt.

Landnutzungsänderungen, wie die Abholzung von Wäldern für die Landwirtschaft und das Vordringen von Feuchtgebieten für die Stadtentwicklung, tragen erheblich zu den globalen Kohlenstoffemissionen bei. Ungefähr 11 % der Kohlenstoffemissionen sind auf diese Aktivitäten zurückzuführen. Durch die genaue Beobachtung dieser Veränderungen gehen Wissenschaftler davon aus, dass NISAR unschätzbare Einblicke in Kohlenstoffquellen und -senken, insbesondere in Wäldern, liefern wird.

Der Start des NISAR-Satelliten ist vom Satish Dhawan Space Center in Südindien aus geplant. Mit seiner bahnbrechenden Technologie und seinem kollaborativen Charakter bietet NISAR eine einzigartige Gelegenheit, unser Verständnis der sich verändernden Landschaften der Erde und der entscheidenden Rolle von Wäldern und Feuchtgebieten bei der globalen Klimaregulierung zu vertiefen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der NISAR-Satellit?

Der Satellit NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) ist eine gemeinsame Anstrengung von NASA und ISRO zur Entwicklung einer Erdbeobachtungsmission, die Radartechnologie zum Scannen und Überwachen der Erdoberfläche nutzt.

Was sind die Hauptziele der NISAR-Mission?

Ziel der NISAR-Mission ist es, langfristige Veränderungen in den Landschaften der Erde zu verfolgen und zu analysieren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Wäldern und Feuchtgebieten liegt. Ziel ist es, die Rolle dieser Ökosysteme bei der Kohlenstoffbindung zu verstehen und Erkenntnisse über globale Kohlenstoffquellen und -senken zu liefern.

Wie wird NISAR zur Forschung zum Klimawandel beitragen?

Durch die Überwachung von Veränderungen in Wäldern und Feuchtgebieten wird NISAR Aufschluss über die Auswirkungen von Landnutzungsänderungen auf die globalen Kohlenstoffemissionen geben. Es wird entscheidende Daten liefern, um die Rolle dieser Ökosysteme als Kohlenstoffsenken und die Folgen ihres Rückgangs zu verstehen.

Wann wird der NISAR-Satellit voraussichtlich starten?

Der NISAR-Satellit soll Anfang 2024 vom Satish Dhawan Space Center in Südindien starten.

Was ist Radar mit synthetischer Apertur (SAR)?

Synthetic Aperture Radar (SAR) ist eine Fernerkundungstechnologie, die Radarsignale nutzt, um hochauflösende Bilder der Erdoberfläche zu erstellen. Es wird häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in der Landwirtschaft, in der Landkartierung und in der Umweltüberwachung.

