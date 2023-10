Ein atemberaubender Blick auf die ringförmige Sonnenfinsternis aus dem Weltraum

By

Die NASA hat ein spektakuläres Bild der ringförmigen Sonnenfinsternis vom 14. Oktober 2023 veröffentlicht. Das Bild wurde von der Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) an Bord des Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) aufgenommen, das etwa 1.5 Millionen Meilen entfernt ist von der Erde. Das Bild zeigt den Schatten des Mondes, der während der Sonnenfinsternis über Nordamerika wandert.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond in oder nahe seiner größten Entfernung von der Erde am Himmel kleiner erscheint und die Sonnenscheibe nicht vollständig bedeckt. Dadurch entsteht ein „Feuerring“-Effekt, bei dem die Ränder der Sonne als leuchtender rötlicher Ring sichtbar sind.

Die EPIC-Kamera, eines von drei Instrumenten an Bord von DSCOVR, nimmt regelmäßig Vollbildbilder der Erde auf. Der von der NASA veröffentlichte Schnappschuss wurde am 11. Oktober um 58:14 Uhr Ortszeit während des Höhepunkts der Sonnenfinsternis über Zentral-Texas aufgenommen. Die enorme Größe des Schattens zeigt, dass die Sonne in einem größeren Teil des Kontinents immer noch teilweise verdeckt war.

DSCOVR ist am Lagrange-Punkt Erde-Sonne L1 positioniert, einem Bereich des Gravitationsgleichgewichts zwischen Erde und Sonne. Dieser strategische Standort ermöglicht es DSCOVR, wichtige Daten für die Überwachung des Wetters auf der Erde und im Weltraum bereitzustellen, einschließlich der Früherkennung von Sonnenstürmen, bevor sie die Erde erreichen. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist ebenfalls an einem Lagrange-Punkt stationiert, allerdings auf der gegenüberliegenden Seite bei L2.

Während die nächste ringförmige Sonnenfinsternis voraussichtlich am 21. Juni 2039 stattfinden wird, ist eine totale Sonnenfinsternis viel früher, am 8. April 2024, geplant. Dieses Ereignis wird den Himmel von Texas bis Maine in den Vereinigten Staaten verdunkeln.

