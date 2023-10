Verfolgen Sie die „Ring of Fire“-Finsternis mit der interaktiven Karte der NASA

Die NASA hat den NASA 2023 Eclipse Explorer veröffentlicht, eine interaktive Online-Karte, die es Zuschauern ermöglicht, den Weg der bevorstehenden „Ring of Fire“-Finsternis in Echtzeit zu verfolgen. Diese einzigartige Sonnenfinsternis, technisch als ringförmige Sonnenfinsternis bekannt, wird in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika sichtbar sein. Es ist das erste seiner Art, das in den USA seit 2012 gesehen wurde, und das nächste wird erst im Jahr 2046 stattfinden. Ringförmige Finsternisse treten auf, wenn sich der Mond am weitesten von der Sonne entfernten Punkt seiner elliptischen Umlaufbahn befindet und ihn kleiner erscheinen lässt die Sonne, wenn sie vor ihr vorbeizieht. Dadurch entsteht das Aussehen eines Rings oder Annulus um den Rand des Mondes, was ihm den Namen „Feuerring“ gibt.

Mit der NASA 2023 Eclipse Explorer-Karte können Benutzer hinein- und herauszoomen sowie zwischen verschiedenen Ebenen wechseln, um den Weg der Sonnenfinsternis vom Boden aus zu beobachten. Darüber hinaus zeigt die Karte den Ringbahnpfad, also den Punkt auf der Erde, von dem aus die ringförmige Sonnenfinsternis beobachtet werden kann. Dieser Ort ändert sich, wenn sich alle drei Himmelskörper durch den Weltraum bewegen. Die Karte verfügt außerdem über Schaltflächen zum Anzeigen teilweise abgedeckter Gebiete und zum Bestimmen, wo die Sonnenfinsternis am längsten andauern wird.

Während der NASA 2023 Eclipse Explorer eine umfassende Ressource ist, stehen Eclipse-Enthusiasten auch andere Tools zur Verfügung. Der Eclipse-Simulator bietet eine visuelle Darstellung, wie die ringförmige Sonnenfinsternis aussehen wird, und gibt den Zuschauern eine realistische Vorschau. Darüber hinaus bietet die Website „Great American Eclipse“ Überflugvideos, die das Fortschreiten der Annularität im Laufe des Tages am 14. Oktober zeigen, wenn die Sonnenfinsternis in den Vereinigten Staaten sichtbar sein wird.

Wie bei jeder Sonnenfinsternis ist es wichtig, eine zertifizierte Sonnenfinsternisbrille zu tragen, um Ihre Augen beim Betrachten der ringförmigen Sonnenfinsternis zu schützen. Genießen Sie die atemberaubenden Fotos, die zweifellos von diesem faszinierenden Himmelsereignis entstehen werden.

