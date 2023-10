Eine Gelegenheit, die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 mitzuerleben

Der Mond wird am Samstag, dem 14. Oktober, zwischen der Erde und der Sonne vorbeiziehen und bietet Menschen in den gesamten Vereinigten Staaten die Möglichkeit, Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden. Dieses Phänomen, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, tritt auf, wenn sich der Mond an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes befindet. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis erscheint der Mond bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis kleiner und verdeckt die Sonne nicht vollständig. Dadurch ist ein heller Sonnenring sichtbar, der den Feuerringeffekt erzeugt.

Die NASA wird die Sonnenfinsternis ab 11:30 Uhr EDT live übertragen. Auf die Berichterstattung der Agentur kann über NASA Television, die Website der Agentur und die NASA-App zugegriffen werden. Darüber hinaus wird die Live-Übertragung auf den Facebook-, Twitter- und YouTube-Konten der NASA gestreamt.

Die ringförmige Sonnenfinsternis wird nur auf einem schmalen Pfad sichtbar sein, der sich von Oregon bis Texas in den Vereinigten Staaten erstreckt. Außerhalb dieses Weges können Menschen in den angrenzenden USA sowie in Puerto Rico und Teilen von Alaska und Hawaii eine partielle Sonnenfinsternis beobachten, bei der nur ein Teil der Sonne vom Mond bedeckt ist.

Die Berichterstattung der NASA über die Sonnenfinsternis umfasst Live-Ansichten von mehreren Standorten, Interviews mit Wissenschaftlern und Experten sowie einen Live-Fragen- und Antwortabschnitt. Zuschauer können ihre Fragen unter Verwendung des Hashtags #askNASA einreichen.

Zusätzlich zur Beobachtung der Sonnenfinsternis wird die NASA von White Sands, New Mexico, Höhenforschungsraketen starten, die wissenschaftliche Instrumente tragen, um die Auswirkungen der Sonnenfinsternis auf die Atmosphäre zu untersuchen.

Um eine sichere Beobachtung der Sonnenfinsternis zu gewährleisten, ist es wichtig, spezielle Sonnenfilter oder indirekte Beobachtungsmethoden zu verwenden. Der direkte Blick in die Sonne ohne geeigneten Augenschutz kann selbst während einer Sonnenfinsternis äußerst gefährlich sein. Die NASA empfiehlt die Verwendung zertifizierter Solarsichtbrillen oder den Bau eines Lochprojektors aus Haushaltsmaterialien.

Die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 stellt eine einzigartige Chance für die Bürgerwissenschaft dar. Bürgerwissenschaftler können über Programme wie GLOBE Observer und Eclipse Soundscapes Beobachtungen zu Geräuschen, Temperatur, Wolkenbedeckung und mehr beisteuern. Diese Beobachtungen werden Wissenschaftlern helfen, die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Erdatmosphäre und das Tierleben besser zu verstehen.

Die nächste Sonnenfinsternis findet am 8. April 2024 statt, wenn eine totale Sonnenfinsternis die Vereinigten Staaten von Texas bis Maine durchqueren wird. Eine partielle Sonnenfinsternis wird auch in den angrenzenden USA sowie in Puerto Rico und Teilen von Alaska und Hawaii zu sehen sein.

Weitere Informationen zur bevorstehenden ringförmigen Sonnenfinsternis finden Sie unter go.nasa.gov/Eclipse2023.

