NASA entnimmt erfolgreich die erste Asteroidenprobe: Das eröffnet neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche Forschung

Mit der erfolgreichen Entnahme der ersten amerikanischen Asteroidenprobe hat die NASA einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumforschung erreicht. Die siebenjährige Mission der Raumsonde „OSIRIS-REx“ endete am 24. September mit der sicheren Landung einer Kapsel mit der kostbaren Fracht in einer Wüste in Utah. Dieser Erfolg bedeutet nicht nur den Abschluss einer historischen Mission, sondern auch ein Zeichen der Beginn einer aufregenden neuen Ära auf dem Gebiet der Astronomie.

Das Ziel dieser Mission war der Asteroid namens Bennu. Aufgrund seines geschätzten Alters von 4.5 Milliarden Jahren ausgewählt, könnte die Untersuchung einer Probe von Bennu wertvolle Erkenntnisse über die frühen Stadien unseres Sonnensystems liefern. Darüber hinaus war Bennus Größe und Umlaufbahn ein idealer Kandidat für diese Mission, da er regelmäßig alle sechs Jahre die Erdumlaufbahn kreuzt. Durch die Untersuchung von Bennu können wir möglicherweise auch Erkenntnisse gewinnen, die bei der Planung künftiger Verteidigungsmissionen für den Planeten hilfreich sein können, wenn man die geringe Möglichkeit einer zukünftigen Kollision zwischen Bennu und unserem Planeten berücksichtigt.

Nach der sicheren Bergung der Kapsel transportierte die NASA sie mit einem Hubschrauber in einen Reinraum zur weiteren Untersuchung und Konservierung. Anschließend wurde es zur detaillierten Analyse an das Johnson Space Center in Houston übertragen. In den kommenden Wochen werden Wissenschaftler jedes Partikel der geschätzten 8.8 Unzen Gestein und Staub, die im Kanister gelagert sind, sorgfältig untersuchen und katalogisieren. Während einige Proben sofort analysiert werden, wird der Rest zur weiteren Untersuchung an Wissenschaftler weltweit verteilt.

Die Analyse dieser Proben und die während der Mission aufgenommenen Bilder werden am 11. Oktober im Rahmen einer Live-Übertragung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese bedeutende Errungenschaft ebnet den Weg für zukünftige wissenschaftliche Entdeckungen und ein tieferes Verständnis unseres Sonnensystems.

Quellen:

– NASA-Administrator Bill Nelson

– Dante Lauretta, Hauptforscher für OSIRIS-REx an der University of Arizona.