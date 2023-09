NASA-Kapsel liefert größte Asteroidenprobe aller Zeiten zur Erde

Eine NASA-Raumkapsel mit der größten jemals von einem Asteroiden gesammelten Bodenprobe hat ihren Weg durch die Erdatmosphäre geschafft und ist in einer Wüste in den Vereinigten Staaten gelandet. Die vom Roboter-Raumschiff OSIRIS-REx abgefeuerte Kapsel landete in einer ausgewiesenen Landezone westlich von Salt Lake City, Utah. Dies markiert den Abschluss einer sechsjährigen gemeinsamen Mission zwischen der NASA und der University of Arizona.

Das Himmelsexemplar wurde vom Asteroiden Bennu gesammelt, der vermutlich 4.5 Milliarden Jahre alt ist. Der Asteroid wird als uraltes, 510 Meter breites Objekt zwischen Erde und Mars beschrieben. Es wird erwartet, dass es sich bei der Probe um eine Mischung aus Gesteinen und Staubpartikeln handelt, die reich an Kohlenstoff und einigen der frühesten Feststoffpartikel ist, die sich in unserem Sonnensystem gebildet haben. Es kann sogar exotische Spezies und Körner enthalten, die vor unserer Sonne entstanden sind.

Die Bedeutung dieser Mission liegt in der Größe der gesammelten Asteroidenprobe. Während andere Missionen in der Vergangenheit Asteroidenproben zurückgebracht haben, ist diese Probe vergleichsweise umfangreich. Wissenschaftler schätzen, dass die Kapsel mindestens 250 Gramm Trümmer enthält, die genaue Menge wird sich jedoch erst beim Öffnen des Behälters ermitteln lassen. Diese Mission baut auf dem Erfolg der japanischen JAXA-Missionen auf, die den Weg für die OSIRIS-REx-Mission der NASA ebneten.

Australien ist an der Analyse der Proben beteiligt, Experten verschiedener Universitäten arbeiten bei der Forschung zusammen. Associate Professor Nick Timms von der School of Earth and Planetary Sciences der Curtin University ist einer der Wissenschaftler, die die Asteroidenprobe analysieren. Ihr Ziel ist es, die auf Bennu konservierten organischen Moleküle und Verbindungen, die Entstehung und das Fortbestehen von Asteroiden wie Bennu sowie das Vorhandensein von Ressourcen wie Wasser auf diesen Asteroiden zu verstehen.

Die NASA hofft, durch die Untersuchung von Asteroiden wie Bennu wertvolle Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde zu finden. Diese Asteroiden sind Relikte des frühen Sonnensystems und könnten organische Moleküle enthalten, die für die Entstehung von Leben notwendig sind. Der Erfolg von Missionen wie OSIRIS-REx trägt nicht nur zu unserem Wissen über das Universum bei, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Weltraum- und Planetenforschung.

Quellen:

– Die OSIRIS-REx-Mission der NASA

– Außerordentlicher Professor Nick Timms von der School of Earth and Planetary Sciences der Curtin University