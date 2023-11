Neuer Kommunikationsdurchbruch: Laserstrahlen signalisieren 10 Millionen Meilen

In einer bahnbrechenden Leistung ist es Wissenschaftlern gelungen, mithilfe eines Laserstrahls Kommunikationssignale über eine Distanz von 10 Millionen Meilen zu übertragen. Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet der Weltraumkommunikation dar und wird die Art und Weise, wie Raumfahrzeuge kommunizieren, revolutionieren.

Das Deep Space Optical Communications (DSOC)-Experiment der NASA hat alle Erwartungen übertroffen, indem es erfolgreich Daten per Laser zum und von jenseits des Mondes gesendet hat. Die Testdaten wurden von der Raumsonde Pysche, die etwa 40-mal weiter von der Erde entfernt ist als der Mond, an das Hale-Teleskop am Palomar-Observatorium des Caltech in Kalifornien übertragen.

Diese Demonstration stellt die bisher weiteste Nutzung optischer Kommunikation dar und zeigt das Potenzial für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung im Weltraum. Das DSOC-Experiment zielt darauf ab, Übertragungsraten zu demonstrieren, die 10 bis 100 Mal schneller sind als die derzeit von Raumfahrzeugen verwendeten Hochfrequenzsysteme.

Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der Lasertechnologie ebnet dieser Durchbruch den Weg für verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten bei Weltraummissionen. Die Fähigkeit des Systems, Testdaten mit hoher Bandbreite zur Erde zu senden, während die Raumsonde Psyche zum Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter reist, ist ein vielversprechender Schritt zur Verbesserung der Datenübertragungseffizienz.

Das erfolgreiche „First Light“ der DSOC-Technologie hat wertvolle Einblicke in die Machbarkeit und das Potenzial laserbasierter Kommunikationssysteme geliefert. Mit weiteren Fortschritten hat diese Technologie das Potenzial, die Weltraumforschung zu verändern und einen schnelleren und effizienteren Datentransfer zwischen Missionen und der Erde zu ermöglichen.

FAQ:

F: Wie weit wurde der Laserstrahl übertragen?

A: Der Laserstrahl wurde über eine Distanz von 10 Millionen Meilen übertragen.

F: Was ist der Zweck des DSOC-Experiments?

A: Das DSOC-Experiment zielt darauf ab, Datenübertragungsraten zu demonstrieren, die 10 bis 100 Mal schneller sind als die aktuellen Hochfrequenzsysteme, die von Raumfahrzeugen verwendet werden.

F: Welche potenziellen Vorteile haben laserbasierte Kommunikationssysteme im Weltraum?

A: Laserbasierte Kommunikationssysteme haben das Potenzial, die Effizienz der Datenübertragung zu verbessern und eine schnellere und effizientere Kommunikation zwischen Missionen und der Erde bei der Erforschung des Weltraums zu ermöglichen.