Asteroidenprobe enthält schwarzen Staub und Trümmer, entdeckt die NASA

NASA-Wissenschaftler haben schwarzen Staub und Trümmer auf dem Avionikdeck des Behälters gefunden, der die erste in der Geschichte der USA gesammelte Probe eines Weltraum-Asteroiden enthält. Die Entdeckung wurde gemacht, nachdem der Aluminiumdeckel vom Kanister der OSIRIS-REx-Mission entfernt wurde. Es wird angenommen, dass der Staub Teil der Probe ist und einer schnellen Analyse unterzogen wird.

Die im September 2016 gestartete OSIRIS-REx-Mission sammelte mithilfe eines langen Stabvakuums Proben vom kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu. Allerdings ging ein Teil des Probeninhalts aufgrund einer verstopften Tür nach der Entnahme verloren. Nach siebenjähriger Beobachtung und Sammlung von Proben hat die Raumsonde nun ihre Reise zurück zur Erde angetreten.

Bennu gilt als der „potenziell gefährlichste“ Asteroid im Sonnensystem, mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0.05 %, Ende des 2100. Jahrhunderts auf der Erde einzuschlagen. Einige Wissenschaftler glauben, dass Asteroiden wie Bennu möglicherweise dazu beigetragen haben, die Erde bewohnbar zu machen, indem sie wesentliche Elemente wie Wasser, atmosphärische Moleküle und organische Materialien lieferten, die für die Entstehung des Lebens notwendig sind.

Die Probe, bestehend aus etwa einer Tasse Trümmer, wurde kürzlich an das Johnson Space Center der NASA in Houston geliefert. Kurationsexperten werden den Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) zerlegen, um auf die darin enthaltene Probe zuzugreifen. Zu diesem Zweck wird ein neues, speziell für die OSIRIS-REx-Mission konzipiertes Labor genutzt.

Um die Integrität der Probe zu bewahren, wird das TAGSAM in einen versiegelten Transferbehälter gegeben, um eine Stickstoffumgebung für bis zu zwei Stunden aufrechtzuerhalten. Anschließend wird es in eine „Glovebox“ überführt, sodass Wissenschaftler und Ingenieure kontaminationsfrei mit der Probe arbeiten können.

Die Enthüllung der Probe wird am 11. Oktober um 11 Uhr ET per Livestream auf der NASA-Website übertragen.

Quelle: Fox News (keine URL angegeben)