Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA entdeckt Spuren von Leben auf dem Jupitermond Europa

Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA hat eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Jupitermond Europa gemacht. Die Infrarotkamera des Teleskops machte Bilder von Europas einzigartigem Gelände und enthüllte faszinierende Spuren von Leben in Form von reichlich Kohlendioxid.

Europa ist ein Mond, der durch extrem kalte Temperaturen gekennzeichnet ist und als „kaltes Gelände“ bezeichnet wird. In dieser kalten Zone entdeckte das James Webb-Weltraumteleskop eine Fülle von Kohlendioxid. Dies ist von Bedeutung, da Kohlenstoff ein Baustein des Lebens ist.

Die Ergebnisse dieser Entdeckung wurden am 21. September 2023 in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht. Zwei Teams unabhängiger Astronomen arbeiteten an der Studie mit dem Ziel, Anzeichen eines Weltraumobservatoriums auf der Oberfläche Europas zu entdecken. Die Ergebnisse der Studie deuten stark auf das Vorhandensein von Kohlendioxid auf Europa hin und bieten vielversprechende Indikatoren für potenzielles Leben in der Zukunft.

Geronimo Villanueva, der Hauptautor der Studie, erklärte, dass die chemische Vielfalt des europäischen Ozeans entscheidend dafür ist, ob das Kohlenstoffgas das Leben fördert oder hemmt. Europa ist einer der wenigen Himmelskörper in unserem Sonnensystem, von denen Wissenschaftler glauben, dass Leben existieren könnte. Unter seiner eisigen Oberfläche liegt ein Ozean, der doppelt so viel Wasser enthält wie die Ozeane der Erde.

Die NASA erinnert uns jedoch daran, dass die Anwesenheit von Kohlenstoff allein nicht ausreicht, damit Leben gedeihen kann. Es erfordert eine Energiequelle, beispielsweise organische Nährstoffe, und eine kontinuierliche Versorgung mit organischen Molekülen.

Die Forscher untersuchten außerdem, ob der Kohlenstoff auf der Oberfläche Europas über Meteoriten gelangte oder aus den Meerestiefen des Mondes stammte. Sie konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf die Region Taro Regio, wo eine erhebliche Konzentration von Kohlendioxid festgestellt wurde. Diese Region erscheint zerklüftet und weist reichlich Eis auf, was auf Bewegungen und Veränderungen an der Oberfläche schließen lässt.

Da Kohlendioxid auf der Oberfläche Europas nicht stabil ist, kam das Team zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich aus dem Ozean des Mondes stammt. Dieser Befund ist bedeutsam, da er darauf hindeutet, dass Kohlenstoff wahrscheinlich neben Salzen aus dem Ozean aufgetaucht ist, die zuvor vom Hubble-Weltraumteleskop in derselben Region identifiziert wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung von reichlich Kohlendioxid auf dem kalten Gelände Europas durch das James Webb-Weltraumteleskop einen verlockenden Beweis für mögliches Leben auf diesem Mond liefert. Weitere Erkundungen und Untersuchungen werden notwendig sein, um die Bedingungen zu bestimmen, die für das Gedeihen des Lebens in den Meerestiefen Europas erforderlich sind.

