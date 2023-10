NASA verlängert Mission New Horizons zur Erkundung des Kuipergürtels

By

Die NASA hat die Verlängerung des Betriebs ihrer Raumsonde „New Horizons“ bis zum Ende des Jahrzehnts angekündigt. Ursprünglich sollte die Mission im Geschäftsjahr 2024 enden, nun wird sie fortgesetzt, bis die Raumsonde den Kuipergürtel verlässt, was für das Ende des Jahrzehnts erwartet wird. Der Schwerpunkt der erweiterten Mission wird auf der Erfassung heliophysikalischer Daten liegen, während sich die Raumsonde aus dem Sonnensystem hinauswagt.

Diese Erweiterung eröffnet auch die Möglichkeit eines weiteren Vorbeiflugs an einem Objekt des Kuipergürtels, ähnlich dem erfolgreichen Vorbeiflug an Arrokoth im Jahr 2019. Während derzeit keine bekannten Objekte in Reichweite sind, ermöglicht die Erweiterung der Raumsonde einen nahen Vorbeiflug, falls eines vorhanden ist identifiziert.

Nicola Fox, stellvertretende Administratorin für Wissenschaft bei der NASA, sagte, dass die Mission „New Horizons“ eine einzigartige Rolle in unserem Sonnensystem spielt und wertvolle Einblicke in unsere Heliosphäre und Möglichkeiten für die multidisziplinäre Wissenschaft liefern kann. Daher wurde beschlossen, die Mission zu verlängern, bis die Raumsonde den Kuipergürtel verlässt, was voraussichtlich zwischen 2028 und 2029 der Fall sein wird.

Zunächst gab es Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Mission, als die NASA vorschlug, sie nach 2024 an die Heliophysik-Abteilung der Agentur zu übertragen. Dieser Schritt wurde jedoch vom Hauptforscher der Mission, Alan Stern, abgelehnt, der argumentierte, dass dies die weitere Arbeit in der Planetenwissenschaft behindern würde . Stattdessen wird die erweiterte Mission gemeinsam von den Abteilungen für Heliophysik und Planetenwissenschaften der NASA verwaltet, wobei die Hauptfinanzierung aus der Planetenwissenschaft stammt.

Die Auswirkungen der erweiterten Mission auf den Haushalt werden von der NASA geprüft, da sie möglicherweise Auswirkungen auf die Finanzierung anderer Planetenmissionen haben könnten. Trotzdem wurde die Entscheidung, die New Horizons-Mission zu verlängern, von Alan Stern und dem Missionsteam begrüßt, die sich darauf freuen, die Geheimnisse des Kuipergürtels und der äußeren Heliosphäre weiter zu erforschen.

