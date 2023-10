Die NASA verlängert die New Horizons-Mission um weitere fünf Jahre

By

Die NASA gab am Freitag bekannt, dass sie die Mission der Raumsonde New Horizons um mindestens weitere fünf Jahre verlängern wird, während sie ihre Reise durch den Kuipergürtel fortsetzt. Die Mission wird wertvolle Einblicke in unser Sonnensystem liefern und beispiellose Möglichkeiten für die multidisziplinäre Wissenschaft bieten.

Die Entscheidung, die Mission zu verlängern, wurde getroffen, um ihr wissenschaftliches Potenzial zu maximieren. New Horizons, das 2006 gestartet wurde, hat sein Hauptziel, Pluto zu erforschen, erfolgreich abgeschlossen und anschließend das Kuipergürtel-Objekt Arrokoth untersucht. Die Mission hat bahnbrechende Entdeckungen geliefert, beispielsweise den Entstehungsprozess von Arrokoth durch eine sanfte Verschmelzung kleinerer Objekte.

Allerdings gab es Bedenken hinsichtlich der künftigen Ausrichtung der Mission. Die NASA schlug einen Wechsel in die Heliophysik-Abteilung nach 2024 vor, aber der leitende Forscher Alan Stern argumentierte, dass die beste wissenschaftliche Rendite aus der weiteren Erforschung des Kuipergürtels resultieren würde. Als Kompromiss wird die erweiterte Mission von den Abteilungen Planetary Science und Heliophysics gemeinsam geleitet und wird sich ab 2025 auf die Sammlung heliophysikalischer Daten konzentrieren.

Trotz der Schwerpunktverlagerung besteht immer noch die Möglichkeit, in Zukunft auf ein weiteres Objekt des Kuipergürtels zu stoßen. Das Raumschiff wird Treibstoff sparen und die Betriebskomplexität reduzieren, während nach einem potenziellen Vorbeiflugkandidaten gesucht wird. Diese Verlängerung sichert den Betrieb von New Horizons um fünf weitere Jahre, mit der Möglichkeit weiterer Verlängerungen, sofern die Ressourcen dies zulassen.

Die NASA muss in den kommenden Jahren Mittel für die erweiterte Mission bereitstellen. Als Ausgangspunkt wird die Finanzierung im Rahmen des New Frontiers-Programms neu gewichtet, um den Betrieb von New Horizons zu ermöglichen. Zukünftige Projekte könnten davon betroffen sein.

Die New Horizons-Mission hat bereits erhebliche Beiträge zu unserem Verständnis des Sonnensystems geleistet, und diese Erweiterung wird es der Raumsonde ermöglichen, ihre Erkundungen und wissenschaftlichen Untersuchungen in den kommenden Jahren fortzusetzen.

