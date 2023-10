Seltene ringförmige Sonnenfinsternis ziert dieses Wochenende den Himmel

By

An diesem Wochenende haben Himmelsbeobachter in der westlichen Hemisphäre die Gelegenheit, Zeuge einer atemberaubenden ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden, die als „Feuerring“-Phänomen bekannt ist. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, die wir bald beobachten können, tritt eine ringförmige Sonnenfinsternis auf, wenn der Mond vor der Sonne steht, ihr Licht blockiert und ein ringförmiges Leuchten um den Mond erzeugt.

Patrick Koehn, Forschungs- und Analyseleiter für Heliophysik bei der NASA, erklärt, dass der Mond während einer ringförmigen Sonnenfinsternis am Himmel kleiner erscheint, weil er sich an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet, dem sogenannten Apogäum. Dadurch bedeckt der Mond die Sonnenscheibe nicht vollständig; Stattdessen gleitet es über die Mitte und hinterlässt einen faszinierenden Ring aus hellem Licht.

Obwohl die ringförmige Sonnenfinsternis entlang der Ostküste nicht sichtbar sein wird, wird es in den meisten Staaten der angrenzenden Vereinigten Staaten sowie in Teilen von Hawaii und Alaska zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommen. Diese partielle Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond scheinbar vom Rand der Sonne „beißt“. Die Größe des Bisses hängt von der Nähe des Betrachters zum Sonnenfinsternispfad ab.

Bei der Beobachtung der Sonnenfinsternis ist es wichtig, der Sicherheit Priorität einzuräumen. Koehn betont, dass der Blick in die Sonne ohne entsprechenden Schutz zu schweren Augenschäden führen kann. Für den direkten Blick auf die Sonne werden spezielle Solarsichtbrillen dringend empfohlen. Diese Brillen können in öffentlichen Bibliotheken, Museen oder anderen Quellen bezogen werden. Wenn keine Sonnenbrille zur Verfügung steht, können Betrachter aus einem Stück Papier eine Lochkamera bauen oder mit den Fingern ein kleines Loch bohren, um ein Bild der Sonnenfinsternis zu projizieren. Eine weitere einzigartige Möglichkeit, das Ereignis zu erleben, besteht darin, unter einem Baum zu stehen, wo die Lücken zwischen den Blättern ein faszinierendes Schauspiel von Minifinsternissen erzeugen.

Aufregend ist, dass diese ringförmige Sonnenfinsternis die erste von zwei Sonnenfinsternissen ist, deren Zeuge Nordamerikaner bestens gerüstet sind. Die nächste bedeutende Sonnenfinsternis ist für April nächsten Jahres geplant und wird sich vom bevorstehenden Ereignis unterscheiden.

Quellen:

– NASA-Experte Patrick Koehn über die ringförmige Sonnenfinsternis.