NASA veröffentlicht interaktive Karte für die ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ im Oktober

Die NASA hat eine neue interaktive Karte namens „Eclipse Explorer“ für die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober vorgestellt. Die Karte basiert auf den zuvor veröffentlichten Eclipse-Karten der NASA, enthält jedoch zusätzliche interaktive Ebenen, um Echtzeitinformationen bereitzustellen und das Seherlebnis zu verbessern.

Die Karte „Eclipse Explorer“ verfügt über dynamische Ebenen, die den Prozentsatz der Sonne anzeigen, der während des Höhepunkts der Sonnenfinsternis bedeckt sein wird. Außerdem werden die Umrisse von Bereichen angezeigt, in denen die Dauer des „Feuerrings“, des dunkelsten Teils des Mondschattens, der die Sonnenfinsternis verursacht, am höchsten ist. Darüber hinaus zeigt die Karte den Verlauf und die Formen der Antumbra, des kegelförmigen Schattens des Mondes sowie des helleren Halbschattens, der zu einer partiellen Sonnenfinsternis führt.

Während die Karte spezifische Finsterniszeiten und Wetterinformationen für Städte bereitstellt, fehlen detaillierte Informationen für Besucher zu wichtigen Teilen des Pfades, wie z. B. Utah. Allerdings stehen die neuen Eclipse-Karten der NASA in harter Konkurrenz mit anderen interaktiven Karten, darunter dem Eclipse-Simulator von Eclipse2024.org, der eine detaillierte visuelle Darstellung von Hunderten von Orten bietet. TimeAndDate.com bietet außerdem eine Simulation, wie die Sonnenfinsternis an bestimmten Orten aussehen wird, sowie einen Zeitplan.

Es ist wichtig, dass Beobachter während der gesamten Veranstaltung eine Sonnenfinsternisbrille tragen, um ihre Augen zu schützen. Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond aufgrund seiner Position in seiner Umlaufbahn etwas kleiner als die Sonne erscheint. Am 14. Oktober wird der Mond den mittleren Teil der Sonne verdecken und einen kurzen Ring bilden, der Annulus genannt wird. Die Sonnenfinsternis wird über mehrere US-Bundesstaaten hinwegziehen, darunter Oregon, Texas, Kalifornien, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Colorado und New Mexico. Anschließend geht es weiter nach Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Kolumbien und Brasilien.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, ohne zertifizierten Augenschutz nicht direkt auf die partiellen oder ringförmigen Phasen zu blicken. Unabhängig davon, ob Sie sich während der Sonnenfinsternis auf dem amerikanischen Kontinent oder an einem anderen Ort befinden, ist eine Sonnenfinsternisbrille erforderlich, um eine sichere Beobachtung zu gewährleisten.

