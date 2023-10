Die Laserkommunikation der NASA revolutioniert die Weltraumdatenübertragung

Die NASA revolutioniert mit ihrer bahnbrechenden Laserkommunikationstechnologie die Möglichkeiten der Datenübertragung im Weltraum. Mit dem bevorstehenden Start der ILLUMA-T-Nutzlast zur Internationalen Raumstation (ISS) im November rückt das Potenzial für eine schnellere und effizientere Kommunikation zwischen der ISS und der Erde in greifbare Nähe.

Traditionell war die ISS zur Datenübertragung auf Hochfrequenz-Relaissatelliten angewiesen. Die Einführung der Laserkommunikation durch Missionen wie ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) wird jedoch die Art und Weise der Datenübertragung aus dem Weltraum verändern.

Laserkommunikation nutzt unsichtbares Infrarotlicht, um höhere Datenraten zu ermöglichen, sodass Raumfahrzeuge in einer einzigen Übertragung größere Datenmengen zurück zur Erde übertragen können. Diese bahnbrechende Technologie kommt den Forschern auf der ISS zugute, da sie eine schnellere Datenübertragung ermöglicht und die Fähigkeit zum Senden erheblicher Datenmengen verbessert.

ILLUMA-T wird vom Weltraumkommunikations- und Navigationsprogramm der NASA verwaltet und wird bei der Installation auf der ISS ein Zwei-Wege-Laserkommunikationsrelais demonstrieren. Ausgestattet mit einem Teleskop und einem Gimbal verfolgt das optische Modul von ILLUMA-T die Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) im geosynchronen Orbit. Obwohl diese kompakte Nutzlast die Größe einer Mikrowelle hat, spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten im Weltraum.

Sobald ILLUMA-T auf der ISS installiert ist, wird es Daten mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 1.2 Gigabit pro Sekunde an LCRD weiterleiten. Von dort werden die Daten an optische Bodenstationen in Kalifornien oder Hawaii übermittelt. Die Bodenstationen leiten die Daten dann an das LCRD Mission Operations Center und anschließend zur Qualitätsbewertung an die ILLUMA-T-Bodenbetriebsteams im Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland weiter.

Die Zusammenarbeit zwischen ILLUMA-T und LCRD hat das Potenzial, die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum zu revolutionieren. Die NASA plant die Integration der Laserkommunikation in ihre Weltraumkommunikationsnetze, um sowohl der erdnahen als auch der tiefen Weltraumforschung zu helfen. Mit dieser Technologie können sich Forscher und Weltraumbegeisterte auf eine schnellere, effizientere und umfassendere Datenübertragung zwischen der ISS und der Erde freuen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist ILLUMA-T?

ILLUMA-T steht für Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Es handelt sich um eine von der NASA entwickelte Nutzlast, um das Potenzial der Laserkommunikation zur Verbesserung der Datenübertragungsfähigkeiten im Weltraum zu demonstrieren.

2. Wie funktioniert die Laserkommunikationstechnologie?

Laserkommunikation nutzt unsichtbares Infrarotlicht, um höhere Datenraten zu ermöglichen und so die Übertragung größerer Datenmengen in einer einzigen Übertragung zurück zur Erde zu ermöglichen. Diese Technologie ermöglicht eine schnellere und effizientere Kommunikation zwischen Weltraummissionen wie der Internationalen Raumstation (ISS) und der Erde.

3. Welche Vorteile bietet die Laserkommunikation?

Laserkommunikation sorgt für eine schnellere Datenübertragung und die Möglichkeit, mehr Daten zurück zur Erde zu senden. Dies kommt Forschern und Weltraumforschungsmissionen zugute, da die Datenübertragungsmöglichkeiten verbessert und eine umfassendere Analyse der im Weltraum gesammelten Daten ermöglicht werden.

4. Wie wird ILLUMA-T die Kommunikationsfähigkeiten im Weltraum verbessern?

Sobald ILLUMA-T auf der ISS installiert ist, wird es ein Zwei-Wege-Laserkommunikationsrelais demonstrieren. Es wird Daten mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 1.2 Gigabit pro Sekunde an das Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) im geosynchronen Orbit weiterleiten. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Möglichkeiten der Weltraumkommunikation zu revolutionieren und den Weg für die Integration der Laserkommunikation in die Weltraumkommunikationsnetzwerke der NASA zu ebnen.