Überschall-Erstflug X-59 der NASA auf nächstes Jahr verschoben

Die NASA hat bekannt gegeben, dass der mit Spannung erwartete Erstflug ihres Überschallflugzeugs X-59, der ursprünglich für 2023 geplant war, auf 2024 verschoben wurde. Trotz dieses Rückschlags hat das Projekt wichtige Meilensteine ​​erreicht und das Flugzeug wurde für den bevorstehenden Flug vorbereitet.

Der von der NASA in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelte X-59 March 1.4-Demonstrator wurde strengen Tests seiner integrierten Systeme unterzogen. Das Flugzeug hat diese Tests erfolgreich bestanden und wurde nun zur Vorbereitung seines Erstfluges an die Fluglinie gebracht.

Die X-59 zielt darauf ab, eine der größten Herausforderungen des Überschallflugs zu überwinden – den lauten Überschallknall, der entsteht, wenn ein Flugzeug die Schallgeschwindigkeit überschreitet. Aufgrund seiner Konstruktion erzeugt der X-59 einen leiseren Überschallknall, den sogenannten „Schallknall“, der deutlich weniger störend sein dürfte als herkömmliche Überschallknalle.

Sobald die X-59 im Flug ist, sammelt sie Daten über den erzeugten Schallschlag und sammelt Rückmeldungen von Menschen am Boden, um die Verträglichkeit des Lärms zu beurteilen. Diese Daten werden in zukünftige Vorschriften einfließen und die Entwicklung einer neuen Generation von Überschallflugzeugen ermöglichen, die über Land fliegen könnten, ohne die Gemeinden zu stören.

Obwohl die Verzögerung enttäuschend ist, ist es für die NASA von entscheidender Bedeutung, die Sicherheit und den Erfolg des Erstflugs der X-59 zu gewährleisten. Technische Herausforderungen und unvorhergesehene Probleme kommen bei der Entwicklung von Versuchsflugzeugen häufig vor, und die NASA ist weiterhin bestrebt, diese Hindernisse zu überwinden.

Während sich die X-59 ihrem ersten Flug nähert, wird das an dem Projekt arbeitende Team weiterhin umfassende Tests und Bewertungen durchführen. Die von diesem bahnbrechenden Flugzeug gesammelten Daten werden zu Fortschritten in der Überschallflugtechnologie beitragen und den Weg für zukünftige Innovationen in der Luftfahrt ebnen.

