NASA verschiebt Weltraumspaziergang nach Kühlmittelleck auf der Internationalen Raumstation

Als Reaktion auf ein kürzlich aufgetretenes Kühlmittelleck im russischen Segment der Internationalen Raumstation (ISS) haben Beamte der NASA beschlossen, einen der geplanten Weltraumspaziergänge zu verschieben. Ursprünglich für Donnerstag, den 19. Oktober, geplant, wird der Weltraumspaziergang nun zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 stattfinden, da sowohl die NASA als auch die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos weiterhin die Ursache des Lecks untersuchen.

Das auf der ISS verwendete Kühlmittel ist Ammoniak, das zusätzliche Dekontaminationsverfahren erfordert, wenn sich Astronauten in Raumanzügen in unmittelbarer Nähe befinden. Das Leck im russischen Nauka-Wissenschaftsmodul ereignete sich am 9. Oktober, wurde aber noch am selben Tag gestoppt. Dies ist das dritte Mal im vergangenen Jahr, dass bei russischer ISS-Ausrüstung ein Ammoniakleck aufgetreten ist.

Roscosmos plant für den 25. Oktober einen eigenen Weltraumspaziergang, um einen 13 Jahre alten, verlegten Kühler auf dem Rassvet-Modul genau zu untersuchen, der offenbar die Quelle des jüngsten Lecks ist. Obwohl das Kühlmittel weder giftig noch gefährlich für die Besatzung ist, arbeiten Experten daran, zu verhindern, dass kleine Spuren der Substanz in interne Systeme gelangen und im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung der Ausrüstung führen.

Der verschobene Weltraumspaziergang der NASA dient der Durchführung kleinerer Wartungsarbeiten. Die Astronauten Loral O'Hara von der NASA und Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation werden unter anderem Proben von der Außenseite der ISS sammeln, um nach Mikroorganismen zu suchen und eine hochauflösende Kamera zu ersetzen. Der genaue Termin für diese Arbeiten wird später festgelegt.

Glücklicherweise ist geplant, dass der zweite von der NASA geplante Weltraumspaziergang, bei dem am 30. Oktober nur Frauen teilnehmen, weiterhin wie geplant stattfinden wird. O'Hara wird von der NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli begleitet, um eine defekte Elektronikbox zu entfernen und ein Lager auszutauschen, das für eine der Solaranlagen der Station benötigt wird.

Nach Angaben Russlands wurden die beiden vorherigen Ammoniaklecks auf der ISS durch Einschläge von Mikrometeoriten verursacht. Im Dezember 2022 war das erste Leck so schwerwiegend, dass die Besatzung einer Sojus-Raumsonde auf eine Ersatz-Sojus umgeändert werden musste. Es waren mehrere Raumschifflieferungen erforderlich, um das Problem zu beheben, was dazu führte, dass die Astronauten ein Jahr statt der vorgesehenen sechs Monate auf der ISS blieben. Im Februar 2023 kam es auch bei einem russischen Frachtraumschiff Progress zu einem eigenen Ammoniakleck.

Quellen:

– Blogbeitrag von NASA-Beamten