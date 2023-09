Die Psyche-Asteroidenmission der NASA wurde um eine Woche verzögert

By

Der Start der Asteroidenmission Psyche der NASA hat sich um eine Woche verzögert. Der Start war ursprünglich für den 5. Oktober geplant, wurde jedoch auf den 12. Oktober verschoben. Diese Verzögerung wird es dem NASA-Team ermöglichen, die Parameter zur Steuerung der Stickstoff-Kaltgas-Triebwerke des Raumfahrzeugs zu überprüfen und so deren langfristige Gesundheit sicherzustellen. Die Anpassung der Parameter erfolgte als Reaktion auf aktualisierte Temperaturvorhersagen.

Die einwöchige Verzögerung verkürzt das Startfenster für die Mission, die nun bis zum 25. Oktober läuft. Am selben Tag, an dem die Verzögerung bekannt gegeben wurde, wurde eine Flugbereitschaftsüberprüfung durchgeführt und ein „statischer Feuertest“ der Falcon Heavy-Rakete genehmigt, der wird das Raumschiff Psyche tragen. Bei diesem Test werden die Triebwerke der ersten Stufe der Rakete kurzzeitig gezündet, während das Fahrzeug am Boden bleibt.

Die Psyche-Mission wird der achte Start der Falcon Heavy sein, der derzeit zweitstärksten im Einsatz befindlichen Rakete nach dem Space Launch System der NASA. Es wird auch die erste NASA-Mission sein, bei der der Falcon Heavy zum Einsatz kommt.

Die 1.2 Milliarden US-Dollar teure Psyche-Mission plant die Untersuchung eines eigenartigen metallischen Asteroiden mit demselben Namen, der sich im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet. Wissenschaftler glauben, dass Psyche der freigelegte Kern eines Protoplaneten sein könnte, dessen äußere Schichten durch starke Einschläge abgetragen wurden. Dieses einzigartige Objekt wurde noch nie aus der Nähe beobachtet und die Mission hofft, wertvolle Erkenntnisse über seine Zusammensetzung zu liefern.

„Ich freue mich so sehr darauf, diese ersten Bilder zu sehen“, sagte Lori Glaze, Direktorin der NASA-Abteilung für Planetologie. „Sie werden spektakulär sein, wenn wir endlich aus der Nähe sehen können, wie dieses Metall aussieht.“

