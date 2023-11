Eine neue Studie enthüllt überraschende Einblicke in die Entwicklung von Exoplaneten

Eine kürzlich von Wissenschaftlern mit dem Kepler-Weltraumteleskop der NASA durchgeführte Studie hat neues Licht auf die mysteriösen „fehlenden“ Exoplaneten geworfen, die zwischen den Kategorien Supererden und Sub-Neptune liegen. Diese Exoplaneten scheinen zu schrumpfen und ihre Atmosphären zu verlieren, und die Studie legt nahe, dass die Kerne dieser Planeten dafür verantwortlich sind.

Exoplaneten gibt es in verschiedenen Größen, von kleinen Gesteinsplaneten bis hin zu riesigen Gasriesen. Wissenschaftler haben jedoch festgestellt, dass es merkwürdigerweise keine Planeten gibt, die etwa 1.5 bis 2 Mal so groß wie die Erde sind. Diese Lücke gab den Forschern schon seit einiger Zeit Rätsel auf, aber sie glauben nun, dass es sich bei den fehlenden Exoplaneten um Sub-Neptune handeln könnte, die im Laufe der Zeit ihre Atmosphäre verloren haben.

Die Studie schlägt zwei mögliche Mechanismen für dieses Phänomen vor: kerngetriebenen Massenverlust und Photoverdampfung. Kerngetriebener Massenverlust tritt auf, wenn die Strahlung, die vom heißen Kern eines Planeten ausgeht, seine Atmosphäre allmählich wegdrückt, während Photoverdampfung auftritt, wenn die Atmosphäre des Planeten durch die intensive Strahlung seines Muttersterns weggeblasen wird.

Die Hauptautorin der Studie, Jessie Christiansen, erklärte, dass ein Planet, wenn es ihm an ausreichender Masse und Gravitationskraft mangelt, seine Atmosphäre nicht halten kann und letztendlich kleiner wird. Der genaue Prozess, durch den diese Planeten ihre Atmosphäre verlieren, bleibt jedoch ein Rätsel. Die neue Studie liefert Belege für den kerngetriebenen Massenverlust als wahrscheinlichste Erklärung.

Die Forscher untersuchten zwei Sternhaufen, Praesepe und Hyades, anhand von Daten der NASA-Mission K2. Diese Sternhaufen sind zwischen 600 und 800 Millionen Jahre alt und daher ideale Testobjekte. Durch den Vergleich der Anzahl der Sub-Neptun-Planeten in diesen Clustern mit älteren Sternen konnten die Wissenschaftler schließen, dass bei Praesepe und Hyades keine Photoverdampfung stattgefunden hatte. Dies impliziert, dass der kerngetriebene Massenverlust der dominierende Mechanismus für diese Planeten ist.

Interessanterweise entdeckten die Forscher, dass fast 100 % der Sterne in Praesepe und Hyades immer noch Sub-Neptun-Planeten oder Planetenkandidaten in ihren Umlaufbahnen haben, was darauf hindeutet, dass es diesen Planeten gelungen ist, ihre Atmosphären beizubehalten. Im Gegensatz dazu haben nur 25 % der Sterne in älteren Sternhaufen (über 800 Millionen Jahre alt) umkreisende Sub-Neptune.

Diese Studie bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Exoplaneten und hilft, die fehlenden Exoplaneten zwischen Supererden und Sub-Neptunen zu erklären. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet könnten uns dem Verständnis der komplexen Prozesse näher bringen, die diese fernen Welten formen.

Häufigste Fragen

Was sind Exoplaneten?

Exoplaneten sind Planeten, die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen. Sie sind in verschiedenen Größen und Zusammensetzungen erhältlich und ermöglichen Wissenschaftlern einen Einblick in die Weiten des Universums.

Was ist die „fehlende“ Exoplanetenlücke?

Die fehlende Exoplanetenlücke bezieht sich auf das Fehlen von Planeten, die zwischen dem Größenbereich von Supererden und Sub-Neptunen liegen. Wissenschaftler sind über diese Lücke verwirrt und haben die Gründe dafür untersucht.

Wie verlieren Exoplaneten ihre Atmosphäre?

Exoplaneten können ihre Atmosphäre durch Mechanismen wie kerngetriebenen Massenverlust und Photoverdampfung verlieren. Beim kerngetriebenen Massenverlust drückt die Strahlung des heißen Kerns eines Planeten seine Atmosphäre nach und nach weg. Photoverdunstung tritt auf, wenn die Atmosphäre eines Planeten durch die intensive Strahlung seines Muttersterns weggeblasen wird.

Was hat die aktuelle Studie über diese fehlenden Exoplaneten enthüllt?

Die Studie legt nahe, dass es sich bei den fehlenden Exoplaneten möglicherweise um Sub-Neptune handelt, die im Laufe der Zeit ihre Atmosphäre verloren haben. Durch den Vergleich von Daten von Sternhaufen unterschiedlichen Alters fanden die Forscher Hinweise darauf, dass der kerngetriebene Massenverlust der dominierende Mechanismus für das Schrumpfen und Verschwinden der Atmosphären dieser Planeten ist.