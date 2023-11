Die NASA enthüllt ein außergewöhnliches Bild des Universums

By

Die NASA hat kürzlich ein beeindruckendes Bild des Kosmos enthüllt, das einen noch nie dagewesenen Detaillierungsgrad zeigt. Diese bemerkenswerte Visualisierung wurde durch die Kombination von Daten zweier Weltraumteleskope ermöglicht, die für ihre Leistung und Präzision bekannt sind: dem James Webb-Weltraumteleskop und dem Hubble-Weltraumteleskop.

Das abgebildete Bild zeigt eine entfernte Kollision zwischen zwei Galaxienhaufen. Das Besondere an dieser Visualisierung ist die Synthese von Infrarotdaten des James Webb-Weltraumteleskops und Beobachtungen des sichtbaren Lichts des Hubble-Weltraumteleskops. Diese Kombination unterschiedlicher Lichtwellenlängen verleiht dem Bild einen schillernden, kaleidoskopischen Effekt.

Diese besonderen Galaxienhaufen mit der Bezeichnung MACS0416 liegen etwa 4.3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Wissenschaftler, die diese Formationen untersuchen, sagen voraus, dass sie irgendwann verschmelzen und einen noch größeren Cluster bilden werden.

Interessanterweise haben die an dieser umfangreichen Forschung beteiligten Astronomen dieses kosmische Ensemble liebevoll „Weihnachtsbaum-Galaxienhaufen“ genannt. Dieser Spitzname leitet sich von den charakteristisch bunten und flackernden Lichtern der Trauben ab, die an einen festlichen Baum erinnern, der mit funkelnden Ornamenten geschmückt ist.

Die NASA-Ankündigung enthält mehrere Bilder, die den Weihnachtsbaum-Galaxienhaufen aus verschiedenen Blickwinkeln einfangen. Eines dieser Bilder bietet eine vergrößerte Ansicht einer Hintergrundgalaxie mit einem Stern, der scherzhaft „Mothra“ genannt wird.

Nach Schätzungen von Forschern existierte Mothra vor etwa 11 Milliarden Jahren, etwa 3 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Unsere eigene Sonne nahm zusammen mit der Entstehung des Sonnensystems vor etwa 4.6 Milliarden Jahren Gestalt an, zeitgleich mit der Entstehung der Erde.

Diese in diesen außergewöhnlichen Bildern verewigten Galaxienhaufen sind Teil des Frontier Fields-Programms der NASA, einer umfassenden Erkundung der tiefsten Bereiche des Universums. Dieses 2014 mit dem Hubble-Weltraumteleskop ins Leben gerufene Projekt hat unschätzbare Einblicke in unsere kosmischen Ursprünge geliefert.

