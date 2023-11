Neue NASA-Mission PACE kommt mit klimawissenschaftlicher Innovation auf den Markt

By

Die NASA-Raumsonde Plankton, Aerosol, Cloud, and Ocean Ecosystem (PACE) hat ihre Reise vom Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland zur Astrotech Spacecraft Operations-Einrichtung in Florida abgeschlossen. Ingenieure und Techniker warten gespannt auf die Ankunft von PACE, um die Bodenausrüstung für die Entladung und Verarbeitung vorzubereiten. Anschließend wird das Raumschiff vor seinem voraussichtlichen Start Anfang 2024 betankt und endgültig eingekapselt.

Die bevorstehende Mission von PACE mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX wird sich auf die Untersuchung der komplexen Beziehung zwischen dem Ozean und der Atmosphäre konzentrieren. Durch die Untersuchung des Kohlendioxidaustauschs zwischen diesen beiden Komponenten zielt die Mission darauf ab, das Verständnis der NASA über die Biologie der Ozeane, atmosphärische Aerosole, Luftqualität und Klima zu verbessern. Mit über zwei Jahrzehnten globaler Satellitenbeobachtungen stellt PACE einen bedeutenden Fortschritt in den Bemühungen der NASA zur Erforschung der Ökosysteme der Erde dar.

Das vom Goddard Space Flight Center der NASA verwaltete PACE-Projekt spielt eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung unseres Verständnisses der Klimawissenschaft. Die Mission steht im Einklang mit dem Engagement der NASA, wichtige Daten zu sammeln, um den Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Planeten zu bekämpfen. Durch die umfassende Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre hat PACE das Potenzial, unsere Einblicke in die Kohlendioxiddynamik zu vertiefen und wertvolle Informationen für die Klimaüberwachung und -modellierung bereitzustellen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Wofür steht PACE?

A: PACE steht für Plankton, Aerosol, Wolke und Ozean-Ökosystem.

F: Wann ist der Start von PACE geplant?

A: PACE soll Anfang 2024 auf den Markt kommen.

F: Welche Rolle spielt die PACE-Mission?

A: Ziel der Mission ist es, den Kohlendioxidaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre besser zu verstehen, die Meeresbiologie und atmosphärische Aerosolbeobachtungen zu verbessern sowie Luftqualitäts- und klimabezogene Messungen zu untersuchen.

F: Wo wird das PACE-Projekt verwaltet?

A: Das PACE-Projekt wird vom Goddard Space Flight Center der NASA verwaltet.

F: Welche Agentur ist für die Verwaltung des Startdienstes für die PACE-Mission verantwortlich?

A: Der Startdienst für die PACE-Mission wird vom Launch Services Program der NASA mit Sitz im Kennedy Space Center verwaltet.

Quelle: NASA, abgerufen von https://phys.org/