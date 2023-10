Der Perseverance Rover fängt riesigen Staubteufel auf dem Mars ein

By

Der Perseverance-Rover der NASA hat einen beeindruckenden Anblick auf dem Mars eingefangen – einen riesigen Staubteufel, der eine atemberaubende Höhe von 1.2 Kilometern erreicht. Das vom Rover aufgenommene Videomaterial zeigt den unteren Teil des Staubteufels, wie er sich am westlichen Rand des Jezero-Kraters auf dem Mars entlang bewegt.

Obwohl im Video nur die unteren 387 Fuß des Staubteufels zu sehen sind, schätzen Wissenschaftler seine Gesamthöhe auf 1.2 Meilen, fast 3.5-mal höher als der Wolkenkratzer des One World Trade Center in New York City. Der Staubteufel war etwa 200 Fuß breit und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 12 Meilen pro Stunde.

Mark Lemmon, ein Mitglied des Perseverance-Wissenschaftsteams, erklärt, dass sie im Video zwar nicht die Spitze des Staubteufels sehen, der Schatten, den er wirft, jedoch einen Hinweis auf seine Höhe liefert. Die meisten Staubteufel auf dem Mars sind vertikale Säulen, und basierend auf dem Schatten wird die Höhe dieses besonderen Staubteufels auf etwa 1.2 km geschätzt.

Marsstaubteufel sind viel stärker und größer als die auf der Erde. Während Staubteufel auf unserem Planeten eine durchschnittliche Höhe von 1,000 Fuß erreichen können, ist der von Perseverance gefangene Mars-Staubteufel sechsmal höher. Staubteufel werden am häufigsten in den Frühlings- und Sommermonaten des Mars gesehen, ihr Auftreten kann jedoch nicht vorhergesagt werden.

Der Rover Perseverance hat bereits 2012 einen Staubteufel auf dem Mars registriert, der eine erstaunliche Höhe von 12 Meilen hatte. Diese Sichtungen liefern wertvolle Einblicke in die atmosphärischen Bedingungen und Wetterphänomene, die einzigartig auf dem Roten Planeten sind.

Quellen: NASA

*Definitionen:

Staubteufel: Ein wirbelsturm- oder tornadoähnliches Phänomen, das aus Staub- oder Sandpartikeln besteht und sich auf der Oberfläche eines Planeten oder Mondes bildet.

Mars: Der vierte Planet der Sonne und der zweitkleinste Planet im Sonnensystem, bekannt für sein rötliches Aussehen.