NASA-Raumkapsel mit Asteroidenprobe landet erfolgreich in der Wüste von Utah

Eine NASA-Raumkapsel mit der größten jemals von der Oberfläche eines Asteroiden gesammelten Bodenprobe ist erfolgreich in der Wüste von Utah gelandet. Die gummibonbonförmige Kapsel, die vom Roboter-Raumschiff OSIRIS-REx abgefeuert wurde, landete in einer ausgewiesenen Landezone westlich von Salt Lake City auf dem riesigen Utah Test and Training Range des US-Militärs. Die Proben werden in ein neues Labor im Johnson Space Center der NASA in Houston geflogen, wo sie von Wissenschaftlern analysiert werden.

Die Kapsel enthält mindestens eine Tasse Trümmer des kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu. Der leitende Wissenschaftler der Mission, Dante Lauretta von der University of Arizona, zeigte sich begeistert über die Öffnung des Behälters in Houston, da er die wahre Menge der gesammelten Probe offenbaren werde. Diese Mission ist das zweite Mal, dass Asteroidenproben zur Erde zurückgebracht wurden, wobei Japan das einzige andere Land ist, das erfolgreich Proben von Asteroidenmissionen zurückgebracht hat.

Bennu, der Asteroid, von dem die Probe gesammelt wurde, ist ein Relikt des frühen Sonnensystems und bietet wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde. Wissenschaftler glauben, dass es sogar organische Moleküle enthalten könnte, die für die Entstehung von Leben notwendig sind. Proben, die vor drei Jahren von der japanischen Mission Hayabusa2 von einem anderen erdnahen Asteroiden, Ryugu, zurückgebracht wurden, enthielten organische Verbindungen, die die Hypothese weiter stützten, dass diese Himmelsobjekte die frühe Erde mit den Bausteinen des Lebens befruchteten.

Die 2016 gestartete OSIRIS-REx-Mission verbrachte fast zwei Jahre damit, Bennu zu umkreisen, bevor sie 2020 die Probe sammelte. Anschließend begab sich die Raumsonde auf eine 1.9 Milliarden Kilometer lange Reise zurück zur Erde und musste dabei Temperaturen von bis zu 2,800 Grad Celsius aushalten -Eintrag. Die erfolgreiche Landung in Utah ist ein bedeutender Erfolg für die NASA und die Proben werden wertvolle Daten für Wissenschaftler liefern, die die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems untersuchen.

