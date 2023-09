Asteroiden-Probenrückgabekapsel landet erfolgreich in Utah

Eine untertassenförmige Kapsel mit Asteroidenfragmenten, die Hinweise auf die Entstehung des Sonnensystems enthalten könnten, schaffte erfolgreich ihren Abstieg in die Erdatmosphäre und landete in Utah. Die Probenrückgabekapsel, die 110 Pfund wog und 31 Zoll breit war, wurde nach einer siebenjährigen, vier Milliarden Meilen langen Reise von der Raumsonde OSIRIS-REx freigesetzt. Es enthielt ein halbes Pfund Steine ​​und Erde, die 2020 von einem Asteroiden namens Bennu gesammelt worden waren.

Während ihres Abstiegs musste die Kapsel Temperaturen von über 5,000 Grad und einer Bremskraft vom 32-fachen der Erdanziehungskraft aushalten. Es setzte jedoch seine Fallschirme erfolgreich aus und landete sicher auf dem Utah Test and Training Range westlich von Salt Lake City.

Bergungsteams von Lockheed Martin und der Utah Test and Training Range trafen schnell am Landeplatz ein, um die Kapsel auf Anzeichen von Beschädigung oder Kontamination zu untersuchen. Es wurde festgestellt, dass die Kapsel intakt war und es keine Brüche gab, durch die Verunreinigungen hätten eindringen können.

Anschließend wurde die Kapsel in einen temporären Reinraum transportiert, wo sie zerlegt und die Proben für den Versand an das Johnson Space Center in Houston vorbereitet werden. Die Proben, die größte Sammlung außerirdischen Materials seit dem Apollo-Mondprogramm, werden einer detaillierten Analyse unterzogen, um Einblicke in die frühe Entstehung des Sonnensystems zu gewinnen.

Wissenschaftler hoffen, dass die Proben dazu beitragen werden, Fragen darüber zu beantworten, warum die Erde eine bewohnbare Welt ist und wie die Zutaten für das Leben auf unseren Planeten gelangten. Sie glauben, dass kohlenstoffreiche Asteroiden wie Bennu diese Materialien in den frühen Stadien der Entstehung des Sonnensystems zur Erde gebracht haben.

Insgesamt stellt die erfolgreiche Landung der Asteroidenproben-Rückgabekapsel einen bedeutenden Meilenstein in der Erforschung von Asteroiden durch die NASA und ihrer möglichen Rolle bei der Entstehung des Lebens auf der Erde dar.

