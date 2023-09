Die siebenjährige Mission der NASA-Raumsonde Osiris-REx ging erfolgreich zu Ende, als sie ihre erste Sammlung von Asteroidenproben sanft in der Wüste von Utah landete. Die kompakte Probenkapsel wurde aus einer Entfernung von 63,000 Meilen während eines nahen Vorbeiflugs an der Erde eingesetzt und landete vier Stunden später auf einem abgelegenen Teil des Militärgeländes. In der Zwischenzeit wird die Hauptraumsonde ihre Mission zur Erforschung eines weiteren Asteroiden fortsetzen.

Die gesammelten Proben werden in ein neues Labor im Johnson Space Center der NASA in Houston geflogen. In der Mitte werden sie sich den Hunderten Pfund Mondgestein anschließen, das die Apollo-Astronauten vor über einem halben Jahrhundert gesammelt haben. Dante Lauretta, der leitende Wissenschaftler der Mission von der University of Arizona, wird die Probe nach Texas begleiten. Die Öffnung des Containers in Houston wird ein bedeutsamer Moment sein, da sie die Menge des gesammelten Materials offenbaren wird.

Die NASA plant, die Asteroidenprobe am 11. Oktober im Johnson Space Center in Houston öffentlich zu enthüllen. Die Enthüllung wird von einer Pressekonferenz begleitet, auf der das OSIRIS-REx-Wissenschaftsteam der NASA ihre erste Analyse der Probe besprechen wird. Die Veranstaltung wird live im NASA-Fernsehen, in der NASA-App und auf der Website der Agentur übertragen.

Quellen:

– Definition der Raumsonde Osiris-REx: Ursprünge, Spektralinterpretation, Ressourcenidentifizierung und Sicherheit – Regolith Explorer

– Definition von Johnson Space Center: Eine NASA-Einrichtung in Houston, Texas, die als Leitzentrum für bemannte Raumfahrtaktivitäten dient und zahlreiche Forschungs- und Testeinrichtungen beherbergt.

– Definition von Apollo-Astronauten: Die Astronauten, die an den Apollo-Missionen der NASA teilgenommen haben, die für die Landung der ersten Menschen auf dem Mond verantwortlich waren.

– Definition von Mondgestein: Gestein, das während der Apollo-Missionen von der Mondoberfläche für wissenschaftliche Untersuchungen und Analysen gesammelt wurde.