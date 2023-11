Die NASA lädt Weltraumbegeisterte ein, ihre Namen in den Weltraum zu senden

Die NASA bietet Weltraumbegeisterten eine spannende Gelegenheit, ihre Namen in die Raumsonde Europa Clipper eintragen zu lassen, die sich auf eine 1.8 Milliarden Meilen lange Reise begeben wird, um den Jupitermond Europa zu erkunden. Diese einzigartige Kampagne, die von der NASA „Message in a Bottle“ genannt wird, ermöglicht es Einzelpersonen, an dieser historischen Mission teilzunehmen, indem sie einfach ihre Namen auf der offiziellen Website der Raumfahrtbehörde einreichen.

Seit Beginn der Kampagne wurden bereits fast 700,000 Namen eingereicht, was das große Interesse und die Begeisterung für dieses Unterfangen zeigt. Sobald alle Namen gesammelt sind, ätzen die erfahrenen Techniker des Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien sie mithilfe eines Elektronenstrahls auf einen Silizium-Mikrochip in Cent-Größe. Jede Textzeile wird unglaublich klein sein und mit nur 1 Nanometern weniger als ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares messen.

Zu den Namen auf dem Mikrochip wird das beredte Gedicht mit dem Titel „In Praise of Mystery“ geschrieben, das die US-amerikanische Dichterin und Preisträgerin Ada Limón zum Gedenken an die Mission geschrieben hat. Dieser winzige Mikrochip, der auf einer Metallplatte befestigt ist, wird schließlich an der Außenseite der Raumsonde Europa Clipper angebracht. Während sich die Raumsonde zu etwa 50 nahen Vorbeiflügen an Europa aufmacht, wird sie diese „Flaschenpost“ zusammen mit ihrer Nutzlast an wissenschaftlichen Instrumenten mit sich führen.

Das Hauptziel der Europa Clipper-Mission besteht darin, entscheidende Daten über den unterirdischen Ozean, die Eiskruste und die Atmosphäre Europas zu sammeln, um Licht auf das Potenzial für Leben auf diesem faszinierenden Mond zu werfen. Mit seinen Umlaufbahnen von einer halben Milliarde Meilen wird das Raumschiff unermüdlich unschätzbare Informationen an Wissenschaftler auf der Erde weitergeben. Derzeit wird die Endmontage des Europa Clipper im Jet Propulsion Laboratory der NASA abgeschlossen. Anschließend wird er zum Kennedy Space Center der NASA in Florida transportiert, wo er im Oktober 2024 starten soll.

FAQ:

F: Wie kann ich meinen Namen für die Aufnahme in die Raumsonde Europa Clipper einreichen?

A: Sie können Ihren Namen einreichen, indem Sie die offizielle Website der NASA besuchen und den Anweisungen auf der Einreichungsseite folgen.

F: Was ist die „Message in a Bottle“-Kampagne der NASA?

A: Die „Message in a Bottle“-Kampagne ermöglicht es Einzelpersonen, ihren Namen in einen Mikrochip eingravieren zu lassen, der an der Raumsonde Europa Clipper angebracht wird, die den Jupitermond Europa erkunden wird.

F: Was ist der Zweck der Europa Clipper-Mission?

A: Ziel der Europa Clipper-Mission ist es, Daten über den unterirdischen Ozean, die Eiskruste und die Atmosphäre Europas zu sammeln, um festzustellen, ob der Mond möglicherweise Leben beherbergen könnte.