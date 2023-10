NASA bricht Weltraumspaziergang wegen Leck in der Raumstation ab

By

Die NASA hat einen für Donnerstag, den 12. Oktober, geplanten Weltraumspaziergang abgesagt, nachdem Anfang dieser Woche am russischen Wissenschaftsmodul Nauka ein Leck von Ammoniak-Kühlmittel entdeckt wurde. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde getroffen, um die Sicherheit von Astronauten und Ausrüstung auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu gewährleisten.

Beamte der NASA haben erklärt, dass Technik- und Flugkontrollteams Daten und Videoaufnahmen des Lecks überprüfen. Das Leck, das nun gestoppt ist, wurde von den Fluglotsen von Roskosmos und den Kameraansichten der Außenstation der NASA bestätigt. Weltraumspaziergänge mit schwebenden Ammoniakflocken erfordern zusätzliche Schritte, um eine Kontamination zu verhindern. Die Ursache des Lecks wird noch untersucht.

Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde, plant, zwei Kosmonauten mit der Überprüfung des Kühlers während eines zuvor geplanten Weltraumspaziergangs am 25. Oktober zu beauftragen. Sowohl die NASA als auch Roskosmos haben betont, dass das Leck keine wesentlichen Auswirkungen auf den Betrieb der Raumstation hatte.

Durch die Absage des Weltraumspaziergangs werden sich kleinere Wartungsarbeiten an der ISS sowie Tests zur Unterstützung künftiger Monderkundungen verzögern. Der Weltraumspaziergang war für den NASA-Astronauten Loral O'Hara und den Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation Andreas Mogensen gedacht, um Proben für die Analyse zu sammeln. Sie sollten auch eine hochauflösende Kamera ersetzen und zeigen, was mit der geplanten Mondumlaufstation namens Gateway möglich sein könnte.

Die Verzögerung wirkt sich auch auf einen Meilenstein für den zweiten Wartungs-Weltraumspaziergang im US-Segment aus, der später im Oktober geplant ist. Der Weltraumspaziergang mit O'Hara und der NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli wäre der zweite All-Frau-Weltraumspaziergang in der Geschichte gewesen.

Das Kühlmittelleck in Nauka ist das dritte in der russischen ISS-Ausrüstung im vergangenen Jahr. Russische Beamte haben vermutet, dass die Lecks in den Raumschiffen Sojus und Progress wahrscheinlich auf Mikrometeoriteneinschläge zurückzuführen waren. Die Untersuchung des Nauka-Lecks ist noch nicht abgeschlossen.

Definitionen:

– Ammoniak-Kühlmittel: Eine Substanz, die zur Temperaturregulierung in den Kühlsystemen von Raumfahrzeugen verwendet wird.

– Internationale Raumstation (ISS): Eine Raumstation, die als Forschungslabor und Lebensraum für Astronauten aus verschiedenen Ländern dient.

– Weltraumspaziergang: Eine Aktivität, bei der Astronauten das Raumschiff verlassen und sich in den Weltraum begeben, um Aufgaben zu erledigen.

– Heizkörper: Ein Gerät zur Übertragung von Wärme von einem Medium auf ein anderes.

– Mikrometeoriteneinschläge: Kollisionen zwischen kleinen Partikeln im Weltraum und Raumfahrzeugen oder anderen Objekten.

– Roskosmos: Die russische Raumfahrtbehörde, die für die Erforschung und Forschung des Weltraums verantwortlich ist.

