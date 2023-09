Der Gummiraum: Ein Schutz für Astronauten und Besatzungen bei Weltraumstarts

Raumfahrt ist ein komplexes und gefährliches Unterfangen, weshalb die NASA umfangreiche Vorkehrungen trifft, um die Sicherheit ihrer Astronauten und Besatzungen zu gewährleisten. Eine dieser Vorsichtsmaßnahmen ist die Schaffung des Rubber Room, einer versteckten unterirdischen Anlage unter den Startrampen des Launch Pad 39 Complex in Florida.

Der Rubber Room wurde zum Schutz der Arbeiter im Falle einer katastrophalen Explosion entwickelt und besteht aus einem Netzwerk von Tunneln und Bunkern, die tief unter den hoch aufragenden Raketen und den dazugehörigen Strukturen positioniert sind. Sein Zweck besteht darin, einen sicheren Zufluchtsort für Personen zu bieten, die möglicherweise von einer Saturn-V-Explosion am Boden erfasst werden.

Obwohl niemand eine solche Explosion überleben würde, entwickelte die NASA ein Verfahren, um den Arbeitern die Möglichkeit zu geben, zu reagieren und sich in Sicherheit zu bringen. Der Fluchtweg beginnt mit einer neunstöckigen, in Dunkelheit gehüllten Wasserrutsche, die die Menschen in die Tiefen der Startrampe führt. Für Astronauten beginnt ihre Flucht noch höher in der Luft, da sie mit einem Hochgeschwindigkeitsaufzug in nur 30 Sekunden von der Raumsondenkapsel zur mobilen Startrampe hinabsteigen.

Von dort aus schossen die Besatzungsmitglieder einen schmalen, steilen Gummitunnel hinunter, der 60 Meter lang ist. Die Rutsche ist mit Wasser beschichtet, um einen schnelleren Abstieg zu gewährleisten. Nach dem Verlassen der Rutsche landeten die Mitarbeiter auf einem Gummitisch, der gelegentlich mit Wasser gefüllt war, wodurch einzelne Personen gegen die Rückwand rutschten.

Nach diesem aufregenden Erlebnis rannten die Arbeiter durch explosionssichere Türen in den Rubber Room. Der Name rührt daher, dass alles im Raum mit Gummi überzogen ist, was zusätzlichen Schutz vor potenziell schädlichen Stößen bietet. Ausgestattet mit einem federbelasteten Bodenbelag kann der gewölbte Gummiraum enormen Kräften standhalten und den Druck, dem die Insassen ausgesetzt sind, von 75 G auf erträglichere 4 G reduzieren.

Der Bunker ist mit Verpflegung, Wasser und sogar einer Toilette ausgestattet, sodass sich die Menschen bis zur Rettung ernähren können. Sollten die primären Fluchtwege versperrt sein, hat die NASA außerdem als letzten Ausweg eine Notluke oben im Rubber Room installiert.

Glücklicherweise wurde der Rubber Room noch nie in einem echten Notfall genutzt und auf der Startrampe sind noch nie Saturn-V-Raketen explodiert. Obwohl die Startrampe und die komplizierten Tunnel darunter inzwischen verlassen sind, kann die Bedeutung solcher Sicherheitsvorkehrungen für die Weltraumforschung nicht genug betont werden.

