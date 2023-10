Die Libelle der NASA: Wegbereiter für die Erforschung des Titanen

Bei der NASA ist eine bahnbrechende Mission im Gange, während Wissenschaftler sich auf die Erforschung von Titan, dem größten Saturnmond, vorbereiten. Titan, bekannt für seine dichte Atmosphäre und geringe Schwerkraft, ist seit langem ein Ziel der NASA-Suche nach bewohnbaren Welten und Anzeichen außerirdischen Lebens. Um dieses gewagte Unterfangen zu vollbringen, baut die NASA einen atomgetriebenen Lander namens Dragonfly, der die erste Mission der Agentur zur Oberfläche einer Meereswelt sein wird.

Dragonfly, entwickelt und betrieben vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) in Maryland, ist kein gewöhnlicher Lander. Es ähnelt einer Drohne in der Größe eines Autos und wird mithilfe von vier gestapelten Rotorpaaren durch die stickstoffreiche Atmosphäre des Titanen fliegen, um die dichte Luft des Mondes zu durchschneiden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Kameras, Sensoren und Probenahmeinstrumenten zielt Dragonfly darauf ab, Gebiete auf Titan zu erkunden, in denen der Verdacht besteht, dass sie organisches Material enthalten, möglicherweise in Kontakt mit einem unterirdischen Wassermeer unter der eisigen Oberfläche.

In den letzten drei Jahren wurden im Langley Research Center der NASA in Virginia umfangreiche Tests der Flugsysteme von Dragonfly durchgeführt. Bei den Tests wurden verschiedene Flugbedingungen und -szenarien simuliert, um die aerodynamische Leistung, die Rotorgeschwindigkeiten und die Widerstandsfähigkeit des Fahrzeugs bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und Flugwinkeln zu bewerten. Der erfolgreiche Abschluss von insgesamt über 700 Durchläufen und mehr als 4,000 einzelnen Datenpunkten hat das Vertrauen der Forscher in die Simulationsmodelle gestärkt, die die anspruchsvollen Bedingungen auf Titan nachbilden sollen.

Rick Heisler, Leiter des Dragonfly-Windkanaltests bei APL, erklärt, dass jede Testphase es dem Team ermöglicht hat, seine technischen Modelle zu verfeinern und die Rotorleistungsvorhersagen für die außergewöhnliche Atmosphäre von Titan zu verbessern. Die erfassten Daten waren entscheidend für die Validierung der Aerodynamik, der aerostrukturellen Leistung und der Rotorermüdungslebensdauer des Landers in der rauen kryogenen Umgebung.

Dragonfly soll 2027 starten und voraussichtlich 2034 Titan erreichen, was einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung darstellt. Ken Hibbard, der Dragonfly-Missionssystemingenieur bei APL, erklärt: „Mit Dragonfly verwandeln wir Science-Fiction in Erkundungsfakten.“ Die Mission bietet eine spannende Gelegenheit, die Geheimnisse von Titan zu lüften, und jeder Schritt bringt uns dem Ziel näher, dieses revolutionäre Drehflügler über den Himmel und die Oberfläche des größten Saturnmondes zu schicken.

