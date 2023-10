NASA Biosignatures IDEAS Lab: Bewerben Sie sich jetzt für ein einzigartiges Workshop-Erlebnis

Das Astrobiologieprogramm der NASA bietet Wissenschaftlern an US-Institutionen eine spannende Gelegenheit, am Biosignatures IDEAS-Labor teilzunehmen. Ziel dieses innovativen Workshops ist die Entwicklung neuer und bahnbrechender Fördervorschläge durch Peer-Review in Echtzeit.

Das Biosignatures IDEAS-Labor wird aus einer Kombination aus virtuellen Vorbesprechungen, persönlichen Sitzungen und virtuellen Sitzungen bestehen. Die Präsenzsitzungen finden vom 6. bis 8. Februar 2024 statt, während die virtuellen Sitzungen am 16., 23. Februar und 1. März stattfinden.

Durch die Teilnahme an diesem Workshop haben Wissenschaftler die Möglichkeit, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, wertvolles Feedback zu erhalten und ihre Fördervorschläge in Echtzeit zu verfeinern. Das ultimative Ziel besteht darin, eine Reihe von Vorschlägen zu entwickeln, die für eine Finanzierung durch das Exobiologie-Programm in Betracht gezogen werden.

Um sich für das Biosignatures IDEAS-Labor zu bewerben, können interessierte Wissenschaftler die offizielle Website unter [Link zur Bewerbung] besuchen. Hier finden sie weitere Informationen zum Workshop und können ihre Bewerbung einreichen.

Dieses einzigartige Workshop-Erlebnis ist eine hervorragende Gelegenheit für Wissenschaftler auf dem Gebiet der Astrobiologie, ihre Forschung auf ein neues Niveau zu heben. Durch die Teilnahme an Peer-Reviews und Zusammenarbeit in Echtzeit können die Teilnehmer ihre Ideen verfeinern und überzeugende Fördervorschläge entwickeln, die das Potenzial haben, bedeutende Beiträge auf diesem Gebiet zu leisten.

Definitionen:

– Biosignaturen: Indikatoren für vergangenes oder gegenwärtiges Leben, die in verschiedenen Umgebungen erkannt und untersucht werden können.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – ein Programm, das die Zusammenarbeit und die Entwicklung transformativer Ideen in der Weltraumforschung fördert.

