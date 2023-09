By

Unter Weltraumschrott, auch Orbitalmüll genannt, versteht man Trümmerteile, die durch menschliche Aktivitäten im Weltraum in der Erdumlaufbahn zurückbleiben. Dazu gehören nicht mehr funktionierende Satelliten, verbrauchte Raketenstufen und andere Fragmente. Die Verbreitung von Weltraummüll ist zu einem großen Problem geworden, da er eine Bedrohung für betriebsbereite Satelliten und die Internationale Raumstation darstellt.

Für einen Großteil des Weltraummülls sind Satelliten verantwortlich, die zur Kommunikation, Wetterüberwachung und Navigation eingesetzt werden. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, werden sie zu Weltraummüll. Neben Satelliten tragen auch nicht mehr funktionsfähige Raketenstufen zur Ansammlung von Weltraumschrott bei.

Die Gefahr, die von Weltraumschrott ausgeht, besteht darin, dass er mit betriebsbereiten Satelliten und Raumfahrzeugen kollidieren kann. Selbst kleine Trümmerteile können aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der sie sich fortbewegen, erheblichen Schaden anrichten. Die Kollision eines Satelliten mit einem Stück Weltraumschrott kann zur Zerstörung beider Objekte führen, was zu einer weiteren Fragmentierung und einem Kaskadeneffekt führt, der als Kessler-Syndrom bekannt ist.

Um das Problem des Weltraummülls zu entschärfen, wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Ein Ansatz besteht darin, Satelliten und Raketen so zu konstruieren, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer aus der Umlaufbahn gebracht werden können und in der Erdatmosphäre verglühen. Eine andere Strategie besteht darin, mithilfe von Robotersystemen aktiv Weltraummüll zu beseitigen.

Es werden auch Anstrengungen unternommen, das Weltraumverkehrsmanagement zu verbessern, um die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen zu verringern. Dazu gehört die Verfolgung und Kartierung von Weltraumschrott sowie bei Bedarf die Durchführung von Kollisionsvermeidungsmanövern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das wachsende Problem des Weltraummülls eine erhebliche Bedrohung für betriebsbereite Satelliten darstellt und Herausforderungen für die Zukunft der Weltraumforschung mit sich bringt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dieses Problem durch Maßnahmen wie Deorbitierung, aktive Entfernung und verbessertes Weltraumverkehrsmanagement anzugehen.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)