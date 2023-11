Neue Entdeckung: Von NASA-Astronauten verlorene Werkzeugtasche am britischen Himmel sichtbar

By

Ein bemerkenswertes Ereignis in der Weltraumforschung hat sich ereignet und die Aufmerksamkeit von Himmelsbeobachtern im Vereinigten Königreich auf sich gezogen. Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara haben versehentlich eine Werkzeugtasche verlegt, als sie an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) an einer Reparaturmission für Solarmodule arbeiteten. Jetzt ist diese verlorene Werkzeugtasche deutlich sichtbar, wenn sie die Erde umkreist und allen, die sich für die Geheimnisse des Kosmos interessieren, ein einzigartiges Schauspiel bietet.

Führenden Astronomen des renommierten Virtual Telescope Project ist es gelungen, die Werkzeugtasche zu identifizieren, sodass Enthusiasten mit Ferngläsern oder Teleskopen beobachten können, wie sie sich anmutig durch den Nachthimmel bewegt. Die Tasche hat die Größe einer Aktentasche und ist mit der Identifikationsnummer 58229/1998-067WC als Weltraummüll gekennzeichnet. Sie wurde in unmittelbarer Nähe der ISS gesichtet.

Um diesen außergewöhnlichen Anblick mitzuerleben, haben die Bewohner Süd-Großbritanniens die beste Gelegenheit, die schwer fassbare Werkzeugtasche während eines bestimmten Zeitraums zu besichtigen. Wenn die Wetterbedingungen es zulassen, können Beobachter am Dienstag zwischen 6.24 und 6.34 Uhr einen Blick darauf erhaschen. Die optimale Zeit, dieses himmlische Spektakel zu erleben, ist jedoch der 24. November von 5.30 bis 5.41 Uhr.

Während sich die Weltraumforschung oft auf technologische Fortschritte und wissenschaftliche Forschung konzentriert, erinnert uns dieses bemerkenswerte Ereignis an die unvorhersehbare und beeindruckende Natur des Universums. Die zufällige Entdeckung der Werkzeugtasche durch den japanischen Astronauten Satoshi Furukawa fügt der Geschichte ein faszinierendes Element hinzu. In einer unerwarteten Wendung versuchte Furukawa tatsächlich, ein Bild des Fuji von der ISS aus aufzunehmen, als er versehentlich den verlorenen Gegenstand fotografierte.

FAQ:

F: Wie kann ich die Werkzeugtasche sehen?

A: Wenn Sie ein Fernglas oder ein Teleskop haben, schauen Sie zu den angegebenen Zeiten in den Himmel. Wenn das Wetter es zulässt, können Sie vielleicht einen Blick auf die Werkzeugtasche erhaschen.

F: Ist die Werkzeugtasche gefährlich?

A: Die Werkzeugtasche wird als Weltraummüll eingestuft, ihr optisches Erscheinungsbild stellt jedoch keine unmittelbare Gefahr dar.

F: Wie haben die Astronauten ihre Werkzeugtasche verloren?

A: Bei Wartungsarbeiten an einem Solarpanel wurde die Tasche versehentlich verlegt und anschließend in den Weltraum entlassen.

F: Kann ich die Werkzeugtasche nach den angegebenen Terminen noch beobachten?

A: Aufgrund der Unvorhersehbarkeit seiner Umlaufbahn und möglicher Änderungen der atmosphärischen Bedingungen kann die Sicht außerhalb der angegebenen Zeiten variieren.