Verlorene Werkzeugtasche im Weltraum: Ein neues Orbitalobjekt, das es zu beobachten gilt

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine Werkzeugtasche zu den Objekten gehört, die die Erde umkreisen, aber genau das geschah kürzlich bei einem Weltraumspaziergang der NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara. Als sie am 1. November Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation durchführten, driftete ihre Werkzeugtasche davon und in die weite Leere des Weltraums.

Die NASA bestätigte den Vorfall in einem Blogbeitrag und gab an, dass die Werkzeugtasche versehentlich verloren gegangen sei. Fluglotsen konnten die Werkzeugtasche mithilfe externer Stationskameras erkennen. Glücklicherweise wurden die Werkzeuge in der Tasche für den Rest des Weltraumspaziergangs nicht benötigt, sodass dies keine Auswirkungen auf die laufenden Missionsziele hatte.

Die Reserveastronautin der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Meganne Christian, hat auf X (früher bekannt als Twitter) Aufnahmen von dem Moment geteilt, als die Werkzeugtasche wegdriftete. Laut Christian wurde die Werkzeugtasche zuletzt vom Astronauten Satoshi Furukawa der Japan Aerospace Exploration Agency gesehen, als er hoch über dem Berg Fuji umkreiste.

Trotz des kurzen Moments der Panik versicherte die NASA, dass die Werkzeugtasche keine nennenswerte Gefahr für die Internationale Raumstation oder ihre Besatzung darstellt. Mission Control analysierte seine Flugbahn und kam zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Station gering ist.

Was passiert nun mit der verlorenen Werkzeugtasche? Laut Earthsky.org wird die Tasche voraussichtlich mehrere Monate im Orbit bleiben und allmählich absinken, bis sie die Erdatmosphäre erreicht. An diesem Punkt wird es höchstwahrscheinlich zerfallen.

Interessanterweise ist die Werkzeugtasche stark reflektierend, sodass sie für erdgebundene Beobachter sichtbar ist, wenn sie an Höhe verliert. Jonathan McDowell, ein Astronom und Astrophysiker am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, bestätigte, dass die Tasche von der US Space Force katalogisiert wurde und ihr die Katalognummer 58229/1998-067WC zugewiesen wurde. Dies bedeutet, dass jeder mit einer Internetverbindung seinen Standort über die Satellitenortungsseite N2YO.com in Echtzeit verfolgen kann.

Auch wenn dies eine unkonventionelle Erweiterung der Erdumlaufbahn sein mag, ist es nicht das erste Mal, dass eine Werkzeugtasche verloren geht. Im Jahr 2008 ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, als der Astronautin Heidemarie Stefanyshyn-Piper während eines Weltraumspaziergangs eine Werkzeugtasche abdriftete. Die NASA schätzte den Wert dieser Tasche auf etwa 100,000 US-Dollar, was sie zu einem der größten Gegenstände macht, die jemals ein Astronaut auf einem Weltraumspaziergang verloren hat.

FAQ:

F: Wie kann ich den Standort der verlorenen Werkzeugtasche verfolgen?

A: Sie können den Standort der Tasche in Echtzeit über die Satellitenortungsseite N2YO.com überwachen.

F: Wird die Werkzeugtasche von der Erde aus sichtbar sein?

A: Ja, wenn die Werkzeugtasche an Höhe verliert, sollte sie für erdgebundene Beobachter sichtbar werden. Um es zu erkennen, ist jedoch ein Fernglas erforderlich.

F: Ist das die erste Werkzeugtasche, die im Weltraum verloren geht?

A: Nein, es gab bereits Vorfälle, bei denen Werkzeugtaschen bei Weltraumspaziergängen wegdrifteten.